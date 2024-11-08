Повторні операції не будуть потрібні: вчені назвали найміцніші матеріали для протезів стегна

Часом, після операції з протезування стегна, на ній все не закінчується і пацієнтам доводиться переживати ще одну витратну операцію з коригування. Щоб уникнути таких ситуацій, вчені склали список міцних матеріалів для найстійкіших протезів.

Дослідження, проведене під керівництвом Університету Брістоля, показало, що імплантати тазостегнового суглоба з голівками з дельта-кераміки або оксидованого цирконію у поєднанні з вкладками з високозшитого поліетилену (HCLPE) є найдовговічнішими і мають найнижчий відсоток ревізій за 15 років. Отримані результати можуть допомогти лікарням, хірургам і пацієнтам ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо вибору імплантатів кульшового суглоба, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі PLOS Medicine, було великомасштабним аналізом даних Національного реєстру суглобів (НРС), що охоплює понад мільйон випадків ендопротезування тазостегнового суглоба, проведених у державних і приватних медичних установах Англії та Уельсу з 2003 до 2019 р. Мета дослідження — визначити матеріали імплантатів із найвищим і найнижчим ризиком ревізійної операції.

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Ревізії — повторні операції, необхідні для усунення проблем з початковим імплантатом, є складними, дорогими і впливають на якість життя пацієнтів у довгостроковій перспективі. Дослідження показало, що довговічність імплантату значною мірою залежить від матеріалу опорної поверхні, яка відноситься до взаємодіючих поверхонь у його з'єднанні. Найнижчий ризик ревізії був пов'язаний саме з імплантатами, в яких головки з дельта-кераміки або оксидованого цирконію поєднувалися з вкладишами з HCLPE.

Під час дослідження тільки 2% пацієнтів знадобилася ревізійна операція, що підкреслює потенційні переваги використання цих матеріалів у плані довголіття. Доктор Ерік Ленгерранд, старший викладач медичної статистики в Брістолі й автор роботи, зазначив отримані результати: "Ризик ревізії ендопротеза кульшового суглоба залежить від використовуваних матеріалів для імплантації, і ми визначили найкращі з них".

Його колега, професор Майкл Вайтхаус, додав, що великі дані НРС дають більш узагальнені уявлення, ніж невеликі дослідження, наголосивши на необхідності оцінювання всієї конструкції імплантату, а не окремих компонентів, як це часто буває. Крім того, медичний директор НРС Тім Вілтон наголосив на цінності даних установи для довгострокових оцінок, заявивши, що вони пропонують "значущий аналіз для ухвалення рішень хірургами і пацієнтами". Однак Вілтон застеріг від миттєвого застосування результатів на практиці, оскільки дослідження було обсерваційним, а не рандомізованим контрольованим, що означає, що інші фактори ризику не можуть бути повністю ізольовані.

У будь-якому разі, наслідки цих результатів дуже важливі, оскільки заміна кульшового суглоба залишається поширеним втручанням при таких захворюваннях, як остеоартрит: в самій лише Великій Британії щорічно виконують понад 110 000 таких процедур. Оскільки попит на ендопротези тазостегнового суглоба зростає і, за прогнозами, до 2060 року він збільшиться майже на 40%, вибір імплантатів із нижчим ризиком потрібної ревізії може бути корисним як для систем охорони здоров'я, так і для пацієнтів, знизивши частоту та витрати, пов'язані з такими операціями для всіх.

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