Намацати суть. Створено роботизовану руку, яка може визначати об'єкти за їхньою формою

Визначаючи форму предмета, який він захоплює, роботизована рука може більш дбайливо поводитися з крихкими предметами.

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Учені Массачусетського технологічного інституту розробили нову експериментальну роботизовану руку під назвою GelSight EndoFlex, у якій використовується технологія GelSight, що раніше застосовувалася тільки в подушечках пальців, пише New Atlas.

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Рука складається з трьох механічних пальців, розташованих у формі літери Y, з двома пальцями у верхній частині та протиставленим великим пальцем у нижній. Кожен палець складається з шарнірного каркаса з твердого полімеру, укладеного в м'який, гнучкий зовнішній шар, та оснащений двома датчиками GelSight, розташованими на нижньому боці верхньої і середньої частин. Кожен датчик роботизованої руки GelSight EndoFlex являє собою пластину із синтетичного каучуку, прозору та покриту шаром металевої фарби, яка служить шкірою пальця.

Коли пофарбований бік торкається поверхні, він деформується, повторюючи її контури, а протилежний бік з крихітною вбудованою камерою та трьома кольоровими світлодіодами фіксує деталі поверхні. Потім алгоритми на під'єднаному комп'ютері перетворюють ці контури на тривимірні зображення глибиною менше одного мікрометра та шириною близько двох мікрометрів.

Металева фарба необхідна, щоб зберегти оптичні властивості поверхні й уникнути плутанини через кілька кольорів або матеріалів.

EndoFlex об'єднує шість датчиків (по два на кожній цифрі) для створення 3D-моделі захопленого об'єкта, який програмне забезпечення на основі машинного навчання може ідентифікувати з точністю 85%. Очікується, що в міру розвитку технології ця точність підвищуватиметься.

Аспірантка факультету машинобудування Сандра Лю, яка керувала дослідженням разом зі студентом Леонардо Замора Яньєсом та професором Едвардом Адельсоном, наголосила на важливості наявності в роботизованій руці як м'яких, так та твердих елементів, а також здатності відчувати велику площу.

"Це особливо важливо при розгляді складних маніпуляційних завдань, які можуть виконувати наші людські руки. Нашою метою було об'єднати всі виняткові особливості людських рук у роботизованому пальці, здатному виконувати завдання, які інші роботизовані пальці наразі виконати не можуть", — сказала Лю.

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