Нащупать суть. Создана роботизированная рука, которая может определять объекты по их форме

Определяя форму предмета, который он захватывает, роботизированная рука может более бережно обращаться с хрупкими предметами.

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Ученые Массачусетского технологического института разработали новую экспериментальную роботизированную руку под названием GelSight EndoFlex, в которой используется технология GelSight, ранее применявшаяся только в подушечках пальцев, пишет New Atlas.

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Рука состоит из трех механических пальцев, расположенных в форме буквы Y, с двумя пальцами в верхней части и противопоставленным большим пальцем в нижней. Каждый палец состоит из шарнирного каркаса из твердого полимера, заключенного в мягкий, гибкий внешний слой, и оснащен двумя датчиками GelSight, расположенными на нижней стороне верхней и средней частей. Каждый датчик роботизированной руки GelSight EndoFlex представляет собой пластину из синтетического каучука, прозрачную и покрытую слоем металлической краски, которая служит кожей пальца.

Когда окрашенная сторона касается поверхности, она деформируется, повторяя ее контуры, а противоположная сторона с крошечной встроенной камерой и тремя цветными светодиодами фиксирует детали поверхности. Затем алгоритмы на подключенном компьютере преобразуют эти контуры в трехмерные изображения глубиной менее одного микрометра и шириной около двух микрометров.

Металлическая краска необходима, чтобы сохранить оптические свойства поверхности и избежать путаницы из-за нескольких цветов или материалов.

EndoFlex объединяет шесть датчиков (по два на каждой цифре) для создания 3D-модели захваченного объекта, который программное обеспечение на основе машинного обучения может идентифицировать с точностью 85%. Ожидается, что по мере развития технологии эта точность будет повышаться.

Аспирантка факультета машиностроения Сандра Лю, которая руководила исследованием вместе со студентом Леонардо Замора Яньесом и профессором Эдвардом Адельсоном, подчеркнула важность наличия в роботизированной руке как мягких, так и жестких элементов, а также способность ощущать большую площадь.

"Это особенно важно при рассмотрении сложных манипуляционных задач, которые могут выполнять наши человеческие руки. Нашей целью было объединить все исключительные особенности человеческих рук в роботизированном пальце, способном выполнять задачи, которые другие роботизированные пальцы в настоящее время выполнить не могут", – сказала Лю.

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