Реальність далека від бажаної: вчені розповіли, чи справді спеції корисні для нас

Існує багато досліджень, які стверджують користь різних спецій для нашого організму, проте досліджень, що спростовують перші, виходить не менше. Вчені спробували розібратися в цьому питанні та знайти конкретику в усіх суперечках і даних.

Такі спеції, як чилі, куркума та імбир, упродовж усієї історії людства цінувалися як за кулінарні, так і за потенційні корисні властивості, проте їхній вплив на здоров'я людини залишається складним і частково недоведеним наукою фактором. Однак, незважаючи на недостатню вивченість, лікарі та вчені мають у своєму розпорядженні достатню кількість даних, щоб виділити з усіх цих спецій потенційно корисні види, які все ж таки можуть зміцнювати наш організм, пише BBC.

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Спеції містять біологічно активні сполуки, які можуть забезпечити певні переваги для здоров'я, хоча більшість заяв про "підвищення імунітету" науково не доведені й донині. Наприклад, куркуму часто рекламують за її протизапальні властивості, здебільшого завдяки куркуміну, який продемонстрував протираковий потенціал у лабораторних дослідженнях, що були опубліковані в журналі International Journal of Molecular Sciences. Однак ефективність куркуміну для людини сумнівна, оскільки він погано засвоюється організмом, що говорить про те, що звичайне вживання в їжу може не дати значущого ефекту для здоров'я.

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Перець чилі, одна з найбільш вивчених спецій, містить капсаїцин, який активує температурні рецептори, створюючи відчуття жару. Деякі дослідження, зокрема китайське дослідження 2015 року, пов'язали регулярне вживання чилі з 14-відсотковим зниженням ризику смерті від таких захворювань, як рак і хвороби серця. Професор Лу Ци з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я пояснив, що капсаїцин може покращувати метаболічне здоров'я, знижуючи рівень холестерину і запалення. Незважаючи на ці багатообіцяючі висновки, проведені дослідження мають обсерваційний характер і не можуть переконливо довести, що перець чилі безпосередньо продовжує життя, уточнюють експерти. Вони відображають кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок, що означає, що більш здоровий спосіб життя, пов'язаний із вживанням спецій, також може бути ключовим фактором.

Використання спецій у дієтах по всьому світу відображає не тільки смакові переваги, а й потенційне бажання зміцнити здоров'я на глобальному рівні, пов'язане з поєднанням певних продуктів. Спеції часто використовують з овочами, бобовими або як альтернативу солі та шкідливим жирам, що, можливо, побічно сприяє поліпшенню здоров'я, вважають учені. Так, епідеміологиня Маріалаура Боначчо із Середземноморського неврологічного інституту в Італії зазначила, що в середземноморській дієті чилі зазвичай поєднується з багатими на клітковину продуктами, такими як овочі, що може бути істинним джерелом користі для здоров'я, що спостерігається в цих популяціях.

Тим часом, деякі спеції також мають неоднозначний вплив. Доцент Зумін Ши з Катарського університету виявив, що, хоча чилі може допомогти в боротьбі із зайвою вагою і нестабільним тиском, його споживання корелює з погіршенням пам'яті в літніх людей. Такі спостереження свідчать про потенційну негативну когнітивну сторону надмірного вживання спецій, імовірно, через рослинні сполуки, які у великих кількостях можуть чинити легкий токсичний вплив. Доктор Кірстен Брандт з Університету Ньюкасла додала, що, хоча ці сполуки захищають рослини від шкідників, їхнє надмірне вживання може з часом позначитися на здоров'ї людини.

Незважаючи на привабливість таких натуральних засобів як фактора, що зміцнює здоров'я, експерти рекомендують з обережністю ставитися до заяв про їхню користь для здоров'я. Доцент-дослідниця Кетрін Нельсон з Університету Міннесоти заявила, що, хоча такі сполуки, як куркумін, привертають увагу багатьох людей, їхня обмежена біодоступність означає, що вони навряд чи самі по собі діють як потужні рішення для різних проблем зі здоров'ям.

Мета-аналіз, проведений 2022 року, також виявив непереконливі докази користі спецій для здоров'я, особливо щодо високоякісних досліджень. Відродження інтересу до спецій для поліпшення здоров'я, особливо в західній культурі, йде слідами стародавніх практик, таких як аюрведа, яка поєднує спеції з їжею для балансу і гарного самопочуття. Хоча вживання їх у розумних кількостях як частини збалансованої дієти загалом безпечне, покладатися на них як на первинне втручання у здоров'я не підтверджується сучасними науковими даними і не рекомендується лікарями.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

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