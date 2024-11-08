Реальность далека от желаемой: ученые рассказали, действительно ли специи полезны для нас

Существует много исследований, утверждающих пользу различных специй для нашего организма, однако исследований опровергающих первые выходит не меньше. Ученые попытались разобраться в этом вопросе и найти конкретику во всех спорах и данных.

Такие специи, как чили, куркума и имбирь, на протяжении всей истории человечества ценились как за кулинарные, так и за потенциальные полезные свойства, однако их влияние на здоровье человека остается сложным и частично недоказанным наукой фактором. Однако, несмотря на недостаточную изученность, врачи и ученые располагают достаточным количеством данных, чтобы выделить из всех этих специй потенциально полезные виды, которые все же могут укреплять наш организм, пишет BBC.

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Специи содержат биологически активные соединения, которые могут обеспечить определенные преимущества для здоровья, хотя большинство заявлений о "повышении иммунитета" научно не доказаны и по сей день. Например, куркуму часто рекламируют за ее противовоспалительные свойства, в основном благодаря куркумину, который продемонстрировал противораковый потенциал в лабораторных исследованиях, которые были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. Однако эффективность куркумина для человека сомнительна, поскольку он плохо усваивается организмом, что говорит о том, что обычное употребление в пищу может не дать значимого эффекта для здоровья.

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Перец чили, одна из самых изученных специй, содержит капсаицин, который активирует температурные рецепторы, создавая ощущение жара. Некоторые исследования, в том числе китайское исследование 2015 года, связали регулярное употребление чили с 14-процентным снижением риска смерти от таких заболеваний, как рак и болезни сердца. Профессор Лу Ци из Гарвардской школы общественного здравоохранения объяснил, что капсаицин может улучшать метаболическое здоровье, снижая уровень холестерина и воспаления. Несмотря на эти многообещающие выводы, проведенные исследования носят обсервационный характер и не могут убедительно доказать, что перец чили напрямую продлевает жизнь, уточняют эксперты. Они отражают корреляцию, а не причинно-следственную связь, что означает, что более здоровый образ жизни, связанный с употреблением специй, также может быть ключевым фактором.

Использование специй в диетах по всему миру отражает не только вкусовые предпочтения, но и потенциальное желание укрепить здоровье на глобальном уровне, связанное с сочетанием определенных продуктов. Специи часто используются с овощами, бобовыми или в качестве альтернативы соли и вредным жирам, что, возможно, косвенно способствует улучшению здоровья, считают ученые. Так, эпидемиолог Мариалаура Боначчо из Средиземноморского неврологического института в Италии отметила, что в средиземноморской диете чили обычно сочетается с богатыми клетчаткой продуктами, такими как овощи, что может быть истинным источником пользы для здоровья, наблюдаемой в этих популяциях.

Между тем, некоторые специи также оказывают неоднозначное воздействие. Доцент Зумин Ши из Катарского университета обнаружил, что, хотя чили может помочь в борьбе с лишним весом и нестабильным давлением, его потребление коррелирует с ухудшением памяти у пожилых людей. Такие наблюдения говорят о потенциальной негативной когнитивной стороне чрезмерного употребления специй, вероятно, из-за растительных соединений, которые в больших количествах могут оказывать легкое токсическое воздействие. Доктор Кирстен Брандт из Университета Ньюкасла добавила, что, хотя эти соединения защищают растения от вредителей, их чрезмерное употребление может со временем сказаться на здоровье человека.

Несмотря на привлекательность таких натуральных средств в качестве укрепляющего здоровье фактора, эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к заявлениям об их пользе для здоровья. Доцент-исследователь Кэтрин Нельсон из Университета Миннесоты заявила, что, хотя такие соединения, как куркумин, привлекают внимание многих людей, их ограниченная биодоступность означает, что они вряд ли сами по себе действуют как мощные решения для различных проблем со здоровьем.

Мета-анализ, проведенный в 2022 году, также выявил неубедительные доказательства пользы специй для здоровья, особенно в отношении высококачественных исследований. Возрождение интереса к специям для улучшения здоровья, особенно в западной культуре, идет по стопам древнимх практик, таких как аюрведа, которая сочетает специи с пищей для баланса и хорошего самочувствия. Хотя употребление их в разумных количествах как части сбалансированной диеты в целом безопасно, полагаться на них как на первичное вмешательство в здоровье не подтверждается современными научными данными и не рекомендуется врачами.

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