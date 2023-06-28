Кризис Земли лишит человечество Шрирача: почему растут цены на соус и причем здесь климат

Любители популярного острого соуса с зеленой шляпкой столкнулись с проблемой — цены на продукт неуклонно растут, а баночки исчезают с продажи.

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Плохие новости для любителей популярного острого перца Шрирача — нехватка мексиканского перца чили продолжает препятствовать производству полюбившегося продукта. Компания Huy Fong Foods, производитель популярной шрирачи с зеленой шляпкой, заявила, что из-за недостатка сырья они вынуждены были внезапно остановить производство, пишет Forbes.

Прошлой осенью им все же удалось возобновить некоторое производство, однако компания по-прежнему испытывает нехватку перца чили. Отметим, что для производства соуса Шрирача используется определенный сорт чили, который в основном выращивается на севере Мексики и зависит от конкретных условий выращивания.

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Приостановка производства острого соуса привела к тому, что цены на него буквально взлетели и, похоже, ситуация будет только усугубляться. Исследователи полагают, что причиной неурожая перцев чили стала продолжающаяся засуха, которая лишь усугубляется антропогенными изменениями климата. Простыми словами, если человечество не начнет решать климатические проблемы Земли, мы в буквальном смысле останемся без любимого острого соуса с зеленой шляпкой.

Компания-производитель также заявила, что не знает, когда закончится этот дефицит сырья, равно как и не понятно, когда стабилизируются цены на розничную покупку. Дело в том, что Huy Fong Foods не занимается розничными продажами напрямую — бутылки больше, увы, не найти в крупных супермаркетах, в то время как у некоторых перекупщиков цены на бутылку острого соуса уже приближаются к отметке в 100 долларов.

Представитель компании также заявил о том, что дефицит объясняется "неожиданным неурожаем" этой весной, который лишь усугубил уже имеющиеся проблемы с сельским хозяйством, препятствующие сбору урожая чили. В компании также заявили, что недостаток сырья для изготовления соуса стал "беспрецедентным" за все время его производства.

По словам исследователя из Национального автономного университета Мексики Гильермо Мюррея Тортароло, этот неурожай связан с засушливыми условиями, усугубляемые под действием "мегазасухи" и параллельным явлением Ла-Нинья, которые продлили его на севере Мексики. Напомним, что именно здесь и выращивается перец чили, который используется для изготовления соуса Шрирача.

Предыдущее исследование, проведенное в 2022 году, свидетельствует о том, что в Северной Мексике и на юго-западе США был зафиксирован 22-летний период за более чем 1200 лет. Авторы исследования пришли к выводу, что засуха стала еще более интенсивной из-за последствий изменения климата, которое повлекло более сухие и жаркие условия. Несмотря на то, что засуха в США резко пошла на спад после серии так называемых атмосферных рек и сильных снегопадов, ситуация все еще остается сложной.

Отметим, что в апреле 2022 года компания Huy Fong Foods заявила, что больше не может производить свой популярный соус Шрирача, а также чесночный соус чили из-за серьезного дефицита своих запасов перца чили. Фактически именно он является одним из основных ингредиентов этих соусов. Уже осенью компания смогла частично возобновить производство, однако выйти на предыдущие объемы все еще не удалось.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что перец чили способен заживлять поврежденные нервы.