Приятный бонус. Ученые обнаружили, что перец чили способен заживлять поврежденные нервы

Новое исследование свидетельствует о том, что острый перец может помочь в лечении осложнений стопы и заживлении нервов.

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Ученым многое известно о пользе острого перца чили для организма человека, но, похоже, мы все еще знаем недостаточно о его преимуществах. Новое исследование предполагает, что именно этот продукт способен помочь в восстановлении поврежденных нервов, пишет DiABETES UK.

Известно, что люди, страдающие от диабета, подвержены более высокому риску повреждения нервов в разных частях тела, известного как невропатия. Если нервы повреждены в ногах, у пациента могут развиться язвы, которые в последствии могут привести даже к ампутации, если вовремя не остановить поражение.

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Несмотря на то, что симптомы невропатии поддаются лечению, на данный момент не существует никаких методов лечения, которые могли бы остановить повреждение нервов или обратить их вспять. В то же время поражение нервов может вызывать у пациентов изнурительную боль, которая не поддается лечению безрецептурными обезболивающими. Как правило, в таких случаях пациентам прописывают антидепрессанты, которые, увы, не всегда могут справиться с болью и могут сопровождаться побочными эффектами.

В новом же исследовании ученые обнаружили, что в перце чили содержится молекула, которая способна уменьшить боль в ногах, но главное, что она способствует заживлению поврежденных нервов. Исследователи надеются, что данные результаты приблизят их к пониманию того, как можно обратить последствия невропатии вспять.

Капсаицин — молекула, которая содержится в перце чили и придает ему тот самый жгучий вкус. Однако теперь исследователи знают, что она также способна блокировать болевые сигналы от нервов при нанесении на кожу, делая их тем самым менее чувствительными к боли. Таким образом мази и пластыри с капсаицином, в действительности могут помочь уменьшить боль при поврежденных нервах.

Более ранние исследования также обнаружили, что капсаицин способен ускорять заживление кожного покрова при таких заболеваниях, например, как псориаз. Однако ученые все еще не знали, способен ли он помочь в лечении основной причины боли в нервах и обратить их вспять.

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона и Шеффилдского учебного госпиталя отобрала 75 человек с диабетом и невропатией. Ученые провели эксперимент с лечением ног с помощью пластыря, содержащего 8% капсаицина, с одним приложением на полчаса. В общей сложности эксперимент продлился 3 месяца, лечение получили 50 участников, 32 из которых прошли терапию пластырями, а еще 18 получили стандартное лечение боли. У оставшихся 25 реципиентов не наблюдалось болезненных ощущений, но их невропатию все же лечили с помощью пластырей.

В ходе исследования реципиентов попросили вести специальный дневник, где они оценивали и описывали свою боль, а также заполняли специальные анкеты о симптомах и проходили тестирование нервной чувствительности. Кроме того, ученые собрали образцы кожи ног в начале и в конце исследования.

Результаты свидетельствую о том, что те, кто прошли терапию пластырями с капсаицином, сообщили о том, что их боль значительно уменьшилась в сравнении с теми, кто проходил стандартное лечение боли. Однако самым любопытным оказалось то, что у групп, проходившей лечение пластырем, в конце исследования в образцах кожи появилось больше новых нервов. Это свидетельствует о том, что капсаицин помогает не только уменьшать боль, но также помогает заживлять нервы и запускать рост новых.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, однако результаты дают надежду, что в дальнейшем ученые все же смогут разработать оптимальный способ борьбы с невропатией, который позволит не только избавить от болезненных ощущений, но и восстановить уже поврежденные нервы пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что перец чили полезен для сердца.