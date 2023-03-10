Приємний бонус. Вчені виявили, що перець чилі здатний загоювати пошкоджені нерви

Нове дослідження свідчить про те, що гострий перець може допомогти у лікуванні ускладнень стопи та загоєнні нервів.

Related video

Вченим багато що відомо про користь гострого перцю чилі для організму людини, але, схоже, ми все ще знаємо недостатньо про його переваги. Нове дослідження передбачає, що саме цей продукт здатний допомогти у відновленні пошкоджених нервів, пише DiABETES UK.

Відомо, що люди, які страждають від діабету, схильні до більш високого ризику пошкодження нервів у різних частинах тіла, відомого як невропатія. Якщо нерви пошкоджені в ногах, у пацієнта можуть розвинутися виразки, які можуть призвести навіть до ампутації, якщо вчасно не зупинити поразку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Незважаючи на те, що симптоми нейропатії піддаються лікуванню, на даний момент не існує жодних методів лікування, які могли б зупинити пошкодження нервів або звернути їх назад. У той же час ураження нервів може викликати у пацієнтів виснажливий біль, який не піддається лікуванню безрецептурними знеболюючими. Зазвичай, у таких випадках пацієнтам прописують антидепресанти, які, на жаль, не завжди можуть впоратися з болем та можуть супроводжуватися побічними ефектами.

У новому дослідженні вчені виявили, що в перці чилі міститься молекула, яка здатна зменшити біль у ногах, але головне, що вона сприяє загоєнню пошкоджених нервів. Дослідники сподіваються, що ці результати наблизять їх до розуміння того, як можна звернути наслідки невропатії назад.

Капсаїцин — молекула, яка міститься в перці чилі і надає йому той пекучий смак. Однак тепер дослідники знають, що вона також здатна блокувати больові сигнали від нервів при нанесенні на шкіру, роблячи їх тим менш чутливими до болю. Таким чином мазі та пластирі з капсаїцином, насправді можуть допомогти зменшити біль при пошкоджених нервах.

Більш ранні дослідження також виявили, що капсаїцин здатний прискорювати загоєння шкірного покриву при таких захворюваннях, як псоріаз. Проте вчені досі не знали, чи здатний він допомогти в лікуванні основної причини болю в нервах і повернути їх назад.

Група вчених з Імперського коледжу Лондона та Шеффілдського навчального шпиталю відібрала 75 осіб із діабетом та невропатією. Вчені провели експеримент із лікуванням ніг за допомогою пластиру, що містить 8% капсаїцину, з одним додатком на півгодини. Загалом експеримент тривав три місяці, лікування отримали 50 учасників, 32 з яких пройшли терапію пластирями, а ще 18 отримали стандартне лікування болю. У 25 реципієнтів, що залишилися, не спостерігалося хворобливих відчуттів, але їх невропатію все ж лікували за допомогою пластирів.

У процесі дослідження реципієнтів попросили вести спеціальний щоденник, де вони оцінювали та описували свій біль, а також заповнювали спеціальні анкети про симптоми та проходили тестування нервової чутливості. Крім того, вчені зібрали зразки шкіри ніг на початку та наприкінці дослідження.

Результати свідчать про те, що ті, хто пройшли терапію пластирями з капсаїцином, повідомили про те, що їхній біль значно зменшився порівняно з тими, хто проходив стандартне лікування болю. Однак найцікавішим виявилося те, що у груп, що проходила лікування пластиром, наприкінці дослідження у зразках шкіри з'явилося більше нових нервів. Це свідчить про те, що капсаїцин допомагає не тільки зменшувати біль, але також допомагає загоювати нерви та запускати зростання нових.

Вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, проте результати дають надію, що надалі вчені все ж таки зможуть розробити оптимальний спосіб боротьби з невропатією, який дозволить не лише позбавити хворобливих відчуттів, а й відновити вже пошкоджені нерви пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що перець чилі корисний для серця.