Повторные операции не потребуются: ученые назвали самые прочные материалы для протезов бедра

Порой, после операции по протезировании бедра, на ней все не заканчивается и пациентам приходится переживать еще одну затратную операцию по корректировке. Чтобы избежать таких ситуаций, ученые составили список прочных материалов для самых стойких протезов.

Исследование, проведенное под руководством Университета Бристоля, показало, что имплантаты тазобедренного сустава с головками из дельта-керамики или оксидированного циркония в сочетании с вкладышами из высокосшитого полиэтилена (HCLPE) являются наиболее долговечными и имеют самый низкий процент ревизий за 15 лет. Полученные результаты могут помочь больницам, хирургам и пациентам принимать более обоснованные решения относительно выбора имплантатов тазобедренного сустава, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, представляло собой крупномасштабный анализ данных Национального реестра суставов (НРС), охватывающий более миллиона случаев эндопротезирования тазобедренного сустава, проведенных в государственных и частных медицинских учреждениях Англии и Уэльса с 2003 по 2019 г. Цель исследования — определить материалы имплантатов с самым высоким и самым низким риском ревизионной операции.

Важно

Помогал глотать, дышать и разговаривать: археологи обнаружили 300-летний протез неба (фото)

Ревизии — повторные операции, необходимые для устранения проблем с первоначальным имплантатом, являются сложными, дорогостоящими и влияют на качество жизни пациентов в долгосрочной перспективе. Исследование показало, что долговечность имплантата в значительной степени зависит от материала опорной поверхности, которая относится к взаимодействующим поверхностям в его соединении. Самый низкий риск ревизии был связан именно с имплантатами, в которых головки из дельта-керамики или оксидированного циркония сочетались с вкладышами из HCLPE.

В ходе исследования только 2% пациентов потребовалась ревизионная операция, что подчеркивает потенциальные преимущества использования этих материалов в плане долголетия. Доктор Эрик Ленгерранд, старший преподаватель медицинской статистики в Бристоле и автор работы, отметил полученные результаты: "Риск ревизии эндопротеза тазобедренного сустава зависит от используемых материалов для имплантации, и мы определили лучшие из них".

Его коллега, профессор Майкл Уайтхаус, добавил, что обширные данные НРС дают более обобщенные представления, чем небольшие исследования, подчеркнув необходимость оценки всей конструкции имплантата, а не отдельных компонентов, как это часто бывает. Кроме того, медицинский директор НРС Тим Уилтон отметил ценность данных учреждения для долгосрочных оценок, заявив, что они предлагают "значимый анализ для принятия решений хирургами и пациентами". Однако Уилтон предостерег от сиюминутного применения результатов на практике, поскольку исследование было обсервационным, а не рандомизированным контролируемым, что означает, что другие факторы риска не могут быть полностью изолированы.

В любом случае, последствия этих результатов очень важны, поскольку замена тазобедренного сустава остается распространенным вмешательством при таких заболеваниях, как остеоартрит: в одной лишь Великобритании ежегодно выполняется более 110 000 таких процедур. Поскольку спрос на эндопротезы тазобедренного сустава растет и по прогнозам, к 2060 году он увеличится почти на 40%, выбор имплантатов с более низким риском требуемой ревизии может принести пользу как системам здравоохранения, так и пациентам, снизив частоту и затраты, связанные с такими операциями для всех.

Ранее Фокус писал о том, что бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time. Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".

Также Фокус писал о том, что ученые создали роботизированную руку, которая может определять предметы по их форме. Определяя форму предмета, который он захватывает, роботизированная рука может более бережно обращаться с хрупкими предметами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.