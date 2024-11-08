Львівський робот-хірург врятував 6-річну дівчинку з рідкісним синдромом (фото)

Рідкісний синдром, який діагностують у 1 пацієнта з 1 000, виявили у 6-річної дівчинки з Хмельниччини. Вона не могла їсти та за кілька тижнів утратила понад 20% ваги.

У шестирічної Поліни Бідюк зі Старокостянтинова, що в Хмельницькій області, лікарі діагностували складну кишкову непрохідність — синдром Уїлки. Її терміново відправили до Львова, де в дитячі лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова дівчинку успішно прооперував робот-хірург Da Vinci Si, повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Коли одного вечора в Поліни одразу після вечері почалася блювота, батьки викликали швидку, розповідають лікарі. У районній лікарні спершу запідозрили апендицит, однак після обстеження направили до Хмельницької обласної лікарні. Там спеціалісти діагностували в дитини синдром Уїлкі — складну непрохідність кишківника, яку виявляють у 1 пацієнта з 1 000. Поліну терміново скерували до львівської лікарні Святого Миколая.

"Суть цього синдрому полягає в тому, що верхня брижова артерія – це одна із найбільших судин в організмі – перетискає дванадцятипалу кишку, через яку властиво і проходить їжа, яку ми споживаємо", — пояснив Олександр Калінчук, хірург і медичний директор дитячої лікарні Святого Миколая.

Поліну Бідюк врятували від рідкісного синдрому Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая Поліна Бідюк із батьками в лікарні Святого Миколая Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Консервативне лікування медикаментами не допомогло, дівчинка блювала після кожного приймання їжі та схуднула з 18 кілограмів до 14 за кілька тижнів, розповіли лікарі.

Потрібна була термінова операція. Дванадцятипала кишка розташована в небезпечній зоні, де шлунок з'єднується з тонким кишківником, а навколо сходяться підшлункова, судини печінки, жовчні шляхи. Втручатися до цієї зони вкрай небезпечно, потрібна надзвичайна точність — тому вирішили використати робота-хірурга Da Vinci Si, який є в розпорядженні лікарні.

"Під час двогодинної операції лікарі "скоротили" шлях потрапляння їжі до тонкого кишківника в обхід місця стиснення. Вони взяли вільну петлю кишківника та зʼєднали її з верхом дванадцятипалої кишки. І хоч її й далі перетискають брижова артерія та аорта, їжа тепер безперешкодно потрапляє до тонкого кишківника – так би мовити, обхідним шляхом", — пояснили в лікарні.

Поліна Бідюк відновлюється після успішної операції Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

За словами лікарів, зараз Поліна успішно відновлюється після операції, повноцінно їсть і набирає втрачену вагу.

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