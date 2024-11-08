Львовский робот-хирург спас 6-летнюю девочку с редким синдромом (фото)

Редкий синдром, который диагностируют у 1 пациента из 1 000, обнаружили у 6-летней девочки из Хмельницкой области. Она не могла есть и за несколько недель потеряла более 20% веса.

У шестилетней Полины Бидюк из Староконстантинова, что в Хмельницкой области, врачи диагностировали сложную кишечную непроходимость — синдром Уилки. Ее срочно отправили во Львов, где в детской больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова девочку успешно прооперировал робот-хирург Da Vinci Si, сообщили на странице больницы в Facebook.

Когда однажды вечером у Полины сразу после ужина началась рвота, родители вызвали скорую, рассказывают врачи. В районной больнице сначала заподозрили аппендицит, однако после обследования направили в Хмельницкую областную больницу. Там специалисты диагностировали у ребенка синдром Уилки — сложную непроходимость кишечника, которую обнаруживают у 1 пациента из 1 000. Полину срочно направили во львовскую больницу Святого Николая.

"Суть этого синдрома заключается в том, что верхняя брыжеечная артерия — это один из крупнейших сосудов в организме — пережимает двенадцатиперстную кишку, через которую собственно и проходит пища, которую мы потребляем", — пояснил Александр Калинчук, хирург и медицинский директор детской больницы Святого Николая.

Полину Бидюк спасли от редкого синдрома Фото: Детская больница Святого Николая Полина Бидюк с родителями в больнице Святого Николая Фото: Детская больница Святого Николая

Консервативное лечение медикаментами не помогло, девочка рвала после каждого приема пищи и похудела с 18 килограммов до 14 за несколько недель, рассказали врачи.

Нужна была срочная операция. Двенадцатиперстная кишка расположена в опасной зоне, где желудок соединяется с тонким кишечником, а вокруг сходятся поджелудочная, сосуды печени, желчные пути. Вмешиваться в эту зону крайне опасно, нужна чрезвычайная точность — поэтому решили использовать робота-хирурга Da Vinci Si, который есть в распоряжении больницы.

"Во время двухчасовой операции врачи "сократили" путь попадания пищи в тонкий кишечник в обход места сжатия. Они взяли свободную петлю кишечника и соединили ее с верхом двенадцатиперстной кишки. И хотя ее продолжают пережимать брыжеечная артерия и аорта, пища теперь беспрепятственно попадает в тонкий кишечник — так сказать, обходным путем", — пояснили в больнице.

Полина Бидюк восстанавливается после успешной операции Фото: Детская больница Святого Николая

По словам врачей, сейчас Полина успешно восстанавливается после операции, полноценно ест и набирает потерянный вес.

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