Хочуть прокинутися в майбутньому: у США чоловік вирішив заморозити себе та родину у рідкому азоті

Денніс Ковальські та його родина подали заявку до Інституту кріоніки та зобов'язалися сплатити процедуру заморозки та зберігання тіл за 28 тисяч доларів.

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54-річний Денніс Ковальські, голова Інституту кріоніки в Мічигані, США, ухвалив рішення про заморожування себе та своїх родичів після юридичного визнання їхньої смерті. Він сподівається, що вони прокинуться у майбутньому. Про це повідомляє Business Insider.

Американець уперше почув про кріоніку з телевізійної програми у 1970-х роках, коли був маленькою дитиною. З цього моменту він мріяв довести перспективність цієї науки для продовження людського життя. Кріоніка — це практика збереження людини за дуже низьких температур після її офіційної смерті шляхом занурення тіла в рідкий азот з надією на те, що в майбутньому її можна буде оживити.

За словами Ковальські, сто років тому можливість безсмертя була недосяжною через недостатньо розвинені технології. У разі зупинки серця людина вмирала. Однак згодом стало відомо, що за допомогою серцево-легеневої реанімації або дефібриляції можна вручну відновити його роботу.

"Ви нічого не втрачаєте, зберігши своє тіло після смерті, але теоретично можете отримати все", — стверджує Ковальські.

Чоловік сподівається, що він та його родина прокинеться у майбутньому

Понад 10 років тому американця призначили президентом Інституту кріоніки. Від тоді він присвячує цій науці весь свій час.

Дружина та троє дітей Ковальські теж вирішили заморозити свої тіла після юридичної встановлення факту смерті. Кожен із них подав заявку до Інституту кріоніки та зобов'язався сплатити процедуру та зберігання за $28 тис. Як і вчений, вони вірять у можливість потрапляння в майбутнє та хочуть скористатися цим шансом.

Понад 10 років тому Ковальські призначили президентом Інституту кріоніки Фото: Cryonics Institute

Чоловік зазначив, що його бажання заморозити своє тіло не обумовлено страхом перед смертю. Це, скоріше, прояв любові до життя і маленький, але все ж таки шанс побачити, як світ зміниться через 20, 50 або 100 років.

Раніше Фокус писав, що українські медики заморозили серце, щоб урятувати людину. Нове лікування називають кріоабляцією. Під час процедури у серце вводять рідкий азот, температурою мінус 60 градусів, який "вбиває" хворі ділянки серця.

Також повідомлялося, що Періс Гілтон поділилася, що у них із чоловіком заморожено 20 ембріонів. Зіркове подружжя не планує зупинятися на одній дитині. Знаменитість розповіла, що разом із чоловіком заморозили 20 ембріонів хлопчиків, проте вони все ще намагаються завести дівчинку.