"Истощали организм": британец хочет переехать в дом престарелых из-за бывших жен (фото)

После восьми браков Рон Шеппард хочет провести время в одиночестве. Мужчина планирует наслаждаться своей новой жизнью в комфортных условиях дома престарелых на острове Уайт, где он сможет быть ближе к своей семье.

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74-летний Рон Шеппард, которого прозвали "самым женатым мужчиной Великобритании", рассказал, что собирается переехать в дом престарелых, заявив, что его жены "измотали его тело". Об этом сообщает Ladbible.

Британец на протяжении многих лет попадал в заголовки газет из-за своих многочисленных браков. Издание утверждает, что он связывал себя узами брака не менее восьми раз.

Теперь Шеппард считает, что дни свиданий прошли, и планирует наслаждаться своей жизнью в комфортных условиях дома престарелых на острове Уайт, где он сможет быть ближе к своей семье.

Мужчина стал отцом для восьми детей от разных браков. Впервые он женился 19-летним в 1966 году на женщине по имени Маргарет. Пара, у которой было трое наследников, развелась всего через два года, после чего Шеппард женился во второй раз на Жанетт в 1973 году.

За ней последовали Лесли в 1976 году, Кэти в 1982 году, Сью в 1986 году, Уша в 1999 году, Ван в 2003 году и Венг в 2004 году.

Рон Шеппард с первой женой Маргарет Фото: SWNS

У мужчины с возрастом возникли серьезные заболевания, включая болезнь Паркинсона, деменцию тела Леви и другие. Рон убежден, что женщины являются причиной его болезней.

"Я думаю, что, возможно, все мои жены за эти годы истощили мой организм. Психический и физический стресс от разводов сказался", — поделился своим мнением британец.

Мужчина также признался, что у него были романы, которые не закончились браком. Шеппард отметил, что он не сожалеет о своих браках, потому что у него восемь детей.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина решил заморозить себя и семью в жидком азоте. Деннис Ковальски и его семья подали заявку в Институт крионики и обязались оплатить процедуру заморозки и хранения тел за 28 тысяч долларов.

Также сообщалось, что британец вернулся из "мертвых" и рассказал о том, что увидел в "загробной жизни". В Великобритании 55-летний Кевин Хилл рассказал о своем необычном опыте после того, как пережил клиническую смерть.