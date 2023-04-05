"Не хотел помогать": в Великобритании отец 16 детей хотел инсценировать свою смерть

Британец Кит Макдональд признался, что впервые стал отцом в 15 лет. Когда ему исполнилось 20 лет он уже был отцом 6 детей. Дети обошлись налогоплательщикам страны в 2 миллиона фунтов стерлингов в виде социальных выплат, поскольку мужчина нигде не работал.

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В Великобритании 37-летний Кит Макдональд имеет 16 детей от 15 разных женщин. Он признался, что старался не нести ответственности за своих потомков. Не имея работы он даже попытался инсценировать свою смерть. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина, получивший прозвище "худший отец Британии", признался, что стал отцом впервые в 15 лет. Он рассказал о своих сексуальных отношениях с женщинами, включая те, которые происходили в автобусах, так как он "нуждался в этом", а женский пол проявлял к нему интерес.

"Это не моя вина. Я был уверен, что они все пьют противозачаточные таблетки", – рассказал британец.

Когда Киту исполнилось 20 лет он уже был отцом 6 детей Фото: коллаж Фокус

Когда Киту исполнилось 20 лет он уже был отцом 6 детей. В 2011 году, чтобы избежать ответственности за своего уже девятого ребенка, он попытался симулировать свою смерть.

Дети обошлись налогоплательщикам Великобритании в 2 миллиона фунтов стерлингов в виде социальных выплат, поскольку мужчина нигде не работал.

Сейчас британец возобновил отношения с матерью своего шестилетнего сына, с которой он познакомился в 2015 году. Женщина утверждает, что на этот раз их отношения стали более серьезными.

Ранее Фокус писал, что британец хочет переехать в дом престарелых из-за бывших жен. После восьми браков Рон Шеппард хочет провести время в одиночестве. Мужчина планирует наслаждаться своей новой жизнью в комфортных условиях дома престарелых на острове Уайт, где он сможет быть ближе к своей семье.

Также сообщалось, что в Великобритании женщина судится с национальной лотереей. Из-за технической проблемы британка Джоан Паркер-Греннан дважды победила в лотерее Instant Win. Теперь женщина и оператор национальной лотереи Camelot оспаривают в суде сумму, которую составит приз.