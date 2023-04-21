Месть за парковку: мужчина полностью обмотал машину соседки целлофаном (фото)

Тоб Бейли, у которого перед домом установлен бордюр и два знака, запрещающих жителям парковаться, рассказал, что решил проучить нарушителей после того, как они систематически продолжали блокировать проезд.

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49-летний Тоб Бейли из Маргейта, Кент (Великобритания), обмотал машину своей соседки в черный целлофан после того, как она заблокировала его подъездную дорожку более чем на сутки. Об этом рассказывает The Mirror.

Отец семерых детей, у которого перед домом установлен бордюр и два знака, запрещающие жителям парковаться, рассказал, что решил принять меры после того, как записка, которую он поместил на лобовое стекло машины, была проигнорирована. Когда через полтора дня она все еще была на том же месте, он обернул всю машину черным целлофаном.

"Я живу на улице, где 26 домов и 24 парковочных места. В прошлом году моя семья потратила около 2 000 фунтов стерлингов на установку бордюра и четких знаков, запрещающих парковаться, но люди все равно постоянно это делают. По крайней мере, два или три раза в неделю нас блокирует какой-нибудь идиот", — рассказывает британец.

По словам Тоба, однажды вечером он вернулся домой с работы и увидел рядом с домом припаркованную машину, из-за которой его дочь не могла выехать.

Девушке понадобилось всего несколько минут, чтобы снять целлофан Фото: коллаж Фокус

"Я написал записку и приклеил ее на лобовое стекло, попросив владельца убрать машину. Я открыл банку пива, сел на балконе и стал ждать. Ничего не происходило. Я пошел поужинать, а когда вернулся, заметил, что автомобиль все еще было там. На следующий день он все еще был там, и моя дочь жаловалась, что не может выбраться. Мне как раз доставили груз паллетной пленки, я подумал "точно" и обмотал ею машину", — говорит Тоб Бейли.

Издание пишет, что после этого хозяйка машины вскоре вышла. Это была молодая девушка, которая только что переехала в соседний дом. Она извинилась перед мужчиной, сказав что больше не будет там парковаться. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы снять целлофан.

"Я не противный человек, мне просто нравится доносить свою точку зрения в смешной и безобидной форме", — добавил Тоб.

Ранее Фокус писал, что семейная пара использовала 120 тонн воды, чтобы проучить хозяина съемного дома. Они отомстили владельцу съемной виллы, включив все краны с водой, свет, электроприборы и газ на все 25 дней проживания.

Также сообщалось, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.