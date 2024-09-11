Работники почты заменяли дроны из посылок военным на хлам, — полиция (фото)

По данным следствия, четверо жителей Тернопольской области организовали "бизнес" на кражах у защитников и защитниц. Следующие 12 лет они теперь рискуют провести за решеткой.

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В Украине разоблачили преступную группу, которая занималась перепродажей краденых беспилотников. Деталями дела 11 сентября поделилась пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции.

Схему организовали двое жителей Тернополя. Один из них работал начальником отделения известного почтового сервиса и привлек своих подчиненных.

Фигуранты находили в посылках для военнослужащих беспилотники и воровали их. Открытые отправления они при этом перепаковывали, наполняя коробки подобным по весу и размерам хламом.

Краденые квадрокоптеры после этого выставляли на продажу в сети, предлагая их за ниже рыночной стоимости. Покупателям их отправляли с того же почтового отделения.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Деньги с перепродажи дронов "предприниматели" получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из участников схемы даже оформил ФЛП для этого. В общем они обокрали 26 посылок общей стоимостью почти 6 000 000 гривен.

Правоохранители провели 14 обысков во Львовской области и Киеве — по местам проживания, пребывания и в транспортных средствах фигурантов. Следователи изъяли 15 мобильных телефонов, компьютерную технику и 25 банковских карт, а также документы и черновики с доказательствами. Цифровые активы на криптокошельках были заблокированы.

"Предпринимателям" сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Суд уже избрал фигурантам меры пресечения — личное обязательство и ночные домашние аресты. Следователи устанавливают местонахождение всех причастных к схеме.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что в Киеве избили митрополита и военнослужащего ВСУ. Мужчина приехал на "Крымскую платформу", но в месте, где нет камер видеонаблюдения, его ждали трое незнакомцев.

11 сентября в Нацполиции сообщили, что задержали фигуранта дела об избиении ветерана войны в Смеле. Против мужчины возбудили четыре уголовных дела, ему грозит 12 лет заключения.