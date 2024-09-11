Вероятного нападавшего на военного в Смеле задержали: полиция возбудила 4 дела (видео)

Подозреваемый скрывался в гостинице. Силовики утверждают, что во время обысков также обнаружили оружие и, вероятно, наркотическое средство. Мужчине грозит 12 лет заключения.

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Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на ветерана в Смеле. Об этом 11 сентября сообщили в Национальной полиции Украины.

28-летний фигурант скрывался в одном из отелей, расположенных в Черкасской области. Его задержали при участии спецназовцев полиции.

"В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения — следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", — отметила пресс-служба.

По месту жительства подозреваемого провели обыски. По предварительным данным, правоохранители обнаружили наркотики и оружие. Из-за этого были возбуждены два дела о незаконном хранении.

Из-за инцидента в Смеле полиция проводит расследование еще двух дел — о хулиганстве и вымогательстве. 10 сентября задержанному объявили о подозрении. Ему грозит до 12 лет заключения.

Кроме того, продолжается служебное расследование относительно действий местных полицейских. В ведомстве рассказали, что руководителя отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранили.

Напомним, 10 сентября в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет по лицу военного ССО. Оказалось, что пострадавшим является ветеран войны Анатолий Гончаренко, который пожаловался на поведение незнакомца на дороге и получал после этого угрозы. Глава МВД Игорь Клименко назвал ситуацию позорной и пообещал "надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей".

Некоторые военнослужащие не поддержали собрата, отметив, что он не должен был записывать видео с извинениями под давлением. Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук назвал такое поведение "недостойным", а заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что ветеран "не смог постоять за себя".