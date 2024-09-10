"Криминальный авторитет" из Смелы, избивший военного, объявлен в розыск

Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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"Криминальному авторитету" Вадиму Долотенко, который избил военного в Смеле, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генеральной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины). Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве.

Избиение военного в Смеле

В Смеле Черкасской области 3 сентября произошел конфликт между военным Анатолием Гончаренко и местным криминальным авторитетом, который имеет судебный приговор. Родители защитника попали в ДТП по вине фигуранта. Военный обнародовал в сети пост — он хотел идентифицировать водителя для решения конфликта.

Им оказался Вадим Долотенко, который, увидев пост, сам назначил военному встречу встречу встречу. Во время встречи — Долотенко угрожал Анатолию Гончаренко и избил его, заставив публично извиниться.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс и привлек внимание активистов. Глава МВД Игорь Клименко также назвал ситуацию в Смеле позорной. Он подчеркнул, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Министр пообещал "надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей". Он заверил, что полиция установит все факты уголовного дела. Служебную проверку начали из-за возможной бездеятельности местных полицейских.

На избиение военного в Смеле Черкасской области местным "криминальным авторитетом" отреагировали бойцы Сил обороны, которые участвуют в войне против РФ. Некоторые не поддержали действия собрата и считают их унизительными.