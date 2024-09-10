"Кримінальний авторитет" зі Сміли, який побив військового, оголошений у розшук

Прокурори скерували до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Кримінальному авторитету" Вадиму Долотенку, який побив військового в Смілі, оголосили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генеральної прокуратури.

"За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України). Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори скерували до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Побиття військового у Смілі

У Смілі на Черкащині 3 вересня стався конфлікт між військовим Анатолієм Гончаренком та місцевим кримінальним авторитетом, який має судовий вирок. Батьки захисника потрапили у ДТП з вини фігуранта. Військовий оприлюднив в мережі пост — він хотів ідентифікувати водія для вирішення конфлікту.

Ним виявився Вадим Долотенко, який, побачивши пост, сам призначив військовому зустріч зустріч. Під час зустрічі — Долотенко погрожував Анатолію Гончаренку та побив його, змусивши публічно вибачитися.

Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів. Голова МВС Ігор Клименко також назвав ситуацію у Смілі ганебною. Він наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Міністр пообіцяв "належну і жорстку реакцію правоохоронців". Він запевнив, що поліція встановить усі факти кримінальної справи. Службову перевірку розпочали через можливу бездіяльність місцевих поліціянтів.

На побиття військового у Смілі на Черкащині місцевим "кримінальним авторитетом" відреагували бійці Сил оборони, які беруть участь у війні проти РФ. Деякі не підтримали дії побратима і вважають їх принизливими.