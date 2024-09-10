"Поведінка не гідна військового": бійці Сил оборони відреагували на побиття чоловіка у формі у Смілі

Смілянський "кримінальний авторитет" і йому подібні такими діями показують, що не те що забули, а їм взагалі начхати на реальні авторитети у суспільстві, вважають українські захисники.

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На побиття військового у Смілі на Черкащині місцевим "кримінальним авторитетом" відреагували бійці Сил оборони, які беруть участь у війні проти РФ. Деякі не підтримали дії побратима і вважають їх принизливими. Про це вони написали в своїх соцмережах.

Так, командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук обурився тим, що ті, хто не воює на передовій, дозволяють собі простягати руки до військових в тилу. Він також вважає, що побитий військовий мав би написати заяву, а не відео з вибаченнями.

"Переляканий військовий замість відповіді записав відео з вибаченнями. І саме це для мене — края. Я знаю і розумію що серед військових багато дегенератів, але одягаючи форму на розмову з "підмуркуючим" світом, будь готовий за неї відповідати. Отримати в **ало — то пів біди. Хто не отримував — не відчув смак життя. Вибачатись перед пернатим, ковтаючи приниження, означає — стати в один ряд з пернатим. І в цьому контексті — поведінка не гідна військового", — написав він.

Зокрема, майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в цій ситуації виступає за покарання для чоловіка, який напав на військового. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"У ситуації з побиттям військового у Смілі підтримаю тільки одну сторону — Дмитра Кухарчука. Він шукає небайдужих громадян, які можуть провести виховну бесіду з місцевим бидлом, за винагороду. Підтримувати військового, який не зміг постояти за себе, ще й вибачався перед цим чмом — теж не буду. Стосовно самого сільського мамкиного бандита, тут ефективним може бути тільки варіант комплексного виховання: спочатку від активних українців, потім від правоохоронних органів", — написав Жорін.

Доброволець 24 ОШбр ЗСУ Станіслав Бунятов заявив, що прийшов час нагадати кримінальним авторитетам, що є ще й військовий авторитет.

"Всіх кримінальних авторитетів треба помістити на зону, в нормальному соціумі вони нікому не авторитет, тим паче не мають права бити військових. Якщо "авторитети" підзабули, що таке військовий авторитет, то час нагадати їм 2015 рік. Щодо "поліцейських", які приїхали на виклик і допустили побиття військового, час приєднати їх позачергово до лав бригади "Лють", — написав він.

Інший військовий — лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що вважає "авторитетом" лише чоловіків, які перебувають на передовій.

"Особисто для мене авторитет — це звичайний мужик, який сидить на нулі в окопі в бруді і грьобаному болоті, але він там сидить для того, щоб його сім’я могла спокійно жити. Проте коли ось такий звичайний військовий отримує приниженння, погрози за те, що намагається в себе вдома захистити честь та гідність своїх батьків — це просто й**аний п**дєць", — написав він.

Він додав, що смілянський "кримінальний авторитет" і йому подібні такими діями вони показують, що вони не те що забули, а їм взагалі начхати на реальні авторитети в цьому суспільстві.

У Міністерстві внутрішніх справ відреагували на побиття військового Анатолія Гончаренка у Смілі на Черкащині. У відомстві обіцяють "жорстку реакцію правоохоронців". Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", — проінформував міністр.

Він зауважив, що голова Нацполіції вже доповів про перші результати та розпочату службову перевірку щодо можливої бездіяльності правоохоронців у Смілі.

Так, у Смілі 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, який вже отримав вирок. Батьки захисника потрапили у ДТП з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього він побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Вадим Долотенко професійний боксер

Як написав волонтер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі, військового побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко. Він змусив військового вибачатися за те, що він поставив під сумнів його "авторитет" своєю публікацією у Facebook.

"Військовий Анатолій Гончаренко написав у Facebook про ситуацію на дорозі, де невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію й ображали його літніх батьків. Він прагнув ідентифікувати водія для вирішення конфлікту. Ним виявився Вадим Долотенко, який, побачивши пост, сам призначив зустріч. Під час зустрічі — Долотенко погрожував Анатолію та побив його, змусивши публічно вибачитися", — розповів деталі Лаченков.

Нагадаємо, що на Рівненщині дівчина записала відео з танцями під російський реп з матюками на тлі портретів загиблих Героїв, яке спричинило скандал. Горе-блогерку розшукали правоохоронці.