"Поведение не достойно военного": бойцы Сил обороны отреагировали на избиение мужчины в форме в Смеле

Смелянский "криминальный авторитет" и ему подобные такими действиями показывают, что не то что забыли, а им вообще плевать на реальные авторитеты в обществе, считают украинские защитники.

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На избиение военного в Смеле Черкасской области местным "криминальным авторитетом" отреагировали бойцы Сил обороны, которые участвуют в войне против РФ. Некоторые не поддержали действия собрата и считают их унизительными. Об этом они написали в своих соцсетях.

Так, командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук возмутился тем, что те, кто не воюет на передовой, позволяют себе протягивать руки к военным в тылу. Он также считает, что избитый военный должен был бы написать заявление, а не видео с извинениями.

"Испуганный военный вместо ответа записал видео с извинениями. И именно это для меня — края. Я знаю и понимаю что среди военных много дегенератов, но надевая форму на разговор с "подмуркивающим" миром, будь готов за нее отвечать. Получить в **ало — это полбеды. Кто не получал — не почувствовал вкус жизни. Извиняться перед пернатым, глотая унижения, означает — стать в один ряд с пернатым. И в этом контексте — поведение не достойное военного", — написал он.

В частности, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что в этой ситуации выступает за наказание для мужчины, который напал на военного. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В ситуации с избиением военного в Смеле поддержу только одну сторону — Дмитрия Кухарчука. Он ищет неравнодушных граждан, которые могут провести воспитательную беседу с местным быдлом, за вознаграждение. Поддерживать военного, который не смог постоять за себя, еще и извинялся перед этим чмом — тоже не буду. Что касается самого сельского мамкиного бандита, здесь эффективным может быть только вариант комплексного воспитания: сначала от активных украинцев, потом от правоохранительных органов", — написал Жорин.

Доброволец 24 ОШбр ВСУ Станислав Бунятов заявил, что пришло время напомнить криминальным авторитетам, что есть еще и военный авторитет.

"Всех криминальных авторитетов надо поместить на зону, в нормальном социуме они никому не авторитет, тем более не имеют права бить военных. Если "авторитеты" подзабыли, что такое военный авторитет, то пора напомнить им 2015 год. Относительно "полицейских", которые приехали на вызов и допустили избиение военного, время присоединить их вне очереди в ряды бригады "Ярость", — написал он.

Другой военный — лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что считает "авторитетом" только мужчин, которые находятся на передовой.

"Лично для меня авторитет — это обычный мужик, который сидит на нуле в окопе в грязи и гребаном болоте, но он там сидит для того, чтобы его семья могла спокойно жить. Однако когда вот такой обычный военный получает унижения, угрозы за то, что пытается у себя дома защитить честь и достоинство своих родителей — это просто е**аный п**дец", — написал он.

Он добавил, что смелянский "криминальный авторитет" и ему подобные такими действиями они показывают, что они не то что забыли, а им вообще плевать на реальные авторитеты в этом обществе.

В Министерстве внутренних дел отреагировали на избиение военного Анатолия Гончаренко в Смеле Черкасской области. В ведомстве обещают "жесткую реакцию правоохранителей". Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", — проинформировал министр.

Он отметил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой служебной проверке относительно возможной бездеятельности правоохранителей в Смеле.

Так, в Смеле 3 сентября произошел конфликт между военным и фигурантом ряда уголовных производств, который уже получил приговор. Родители защитника попали в ДТП по вине местного криминального авторитета. После этого он избил военного и заставил публично признать вину и извиниться. Инцидент вызвал большой общественный резонанс и привлек внимание активистов.

Вадим Долотенко профессиональный боксер

Как написал волонтер Игорь Лаченков в своем телеграм-канале, военного избил местный криминальный авторитет Вадим Долотенко. Он заставил военного извиняться за то, что он поставил под сомнение его "авторитет" своей публикацией в Facebook.

"Военный Анатолий Гончаренко написал в Facebook о ситуации на дороге, где неизвестные мужчины создали аварийную ситуацию и оскорбляли его пожилых родителей. Он стремился идентифицировать водителя для решения конфликта. Им оказался Вадим Долотенко, который, увидев пост, сам назначил встречу. Во время встречи — Долотенко угрожал Анатолию и избил его, заставив публично извиниться", — рассказал детали Лаченков.

Напомним, что на Ривненщине девушка записала видео с танцами под русский рэп с матом на фоне портретов погибших Героев, которое вызвало скандал. Горе-блогера разыскали правоохранители.