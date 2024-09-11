Ймовірного нападника на військового у Смілі затримали: поліція порушила 4 справи (відео)

Підозрюваний переховувався у готелі. Силовики стверджують, що під час обшуків також виявили зброю та, ймовірно, наркотичний засіб. Чоловіку загрожує 12 років ув’язнення.

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Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на ветерана у Смілі. Про це 11 вересня повідомили у Національній поліції України.

28-річний фігурант переховувався в одному з готелів, розташованих у Черкаській області. Його затримали за участі спецпризначенців поліції.

"Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою", — зазначила пресслужба.

За місцем проживання підозрюваного провели обшуки. За попередніми даними, правоохоронці виявили наркотики та зброю. Через це були порушені дві справи про незаконне зберігання.

Через інцидент у Смілі поліція проводить розслідування ще двох справ — про хуліганство та вимагання. 10 вересня затриманому оголосили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Окрім того, триває службове розслідування щодо дій місцевих поліціянтів. У відомстві розповіли, що керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили.

Нагадаємо, 10 вересня у соцмережах з’явилось відео, на якому чоловік б’є по обличчю військового ССО. Виявилося, що постраждалим є ветеран війни Анатолій Гончаренко, який поскаржився на поведінку незнайомця на дорозі та отримував після цього погрози. Голова МВС Ігор Клименко назвав ситуацію ганебною та пообіцяв "належну і жорстку реакцію правоохоронців".

Деякі військовослужбовці не підтримали побратима, наголосивши, що він не мав записувати відео з вибаченням під тиском. Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук назвав таку поведінку "не гідною", а заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що ветеран "не зміг постояти за себе".