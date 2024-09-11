Працівники пошти замінювали дрони з посилок військовим на непотріб, — поліція (фото)

За даними слідства, четверо мешканців Тернопільської області організували "бізнес" на крадіжках у захисників й захисниць. Наступні 12 років вони тепер ризикують провести за ґратами.

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В Україні викрили злочинну групу, яка займалась перепродажем крадених безпілотників. Деталями справи 11 вересня поділилась пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції.

Схему організували двоє мешканців Тернополя. Один з них працював начальником відділення відомого поштового сервісу і залучив своїх підлеглих.

Фігуранти знаходили у посилках для військовослужбовців безпілотники й крали їх. Відкриті відправлення вони при цьому перепаковували, наповнюючи коробки подібним за вагою й розмірами непотребом.

Крадені квадрокоптери після цього виставляли на продаж у мережі, пропонуючи їх за нижчу від ринкової вартість. Покупцям їх відправляли з того ж поштового відділення.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Гроші з перепродажу дронів "підприємці" отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один з учасників схеми навіть оформив ФОП для цього. Загалом вони обікрали 26 посилок загальною вартістю майже 6 000 000 гривень.

Правоохоронці провели 14 обшуків у Львівській області та Києві — за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів. Слідчі вилучили 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку та 25 банківських карток, а також документи й чернетки з доказами. Цифрові активи на криптогаманцях були заблоковані.

"Підприємцям" повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з забороною обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскацією майна.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Суд вже обрав фігурантам запобіжні заходи — особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Слідчі встановлюють місцеперебування усіх причетних до схеми.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що у Києві побили митрополита та військовослужбовця ЗСУ. Чоловік приїхав на "Кримську платформу", але у місці, де немає камер відеоспостереження, на нього чекали троє незнайомців.

11 вересня у Нацполіції повідомили, що затримали фігуранта справи про побиття ветерана війни у Смілі. Проти чоловіка порушили чотири кримінальні справи, йому загрожує 12 років ув’язнення.