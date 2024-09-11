Переправляла мужчин через границу: экс-сотруднице Волынской ОГА вручено подозрение (фото)

По сообщению Офиса генпрокурора, преступной организации удалось переправить за границу более ста военнообязанных как волонтеров. За услугу они просили около 5 тысяч долларов США.

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Бывшая заместитель председателя Волынской ОГА создала и руководила преступной организацией, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных за границу. Ей и еще семи участникам сообщено о подозрении, рассказывает Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемые организовали схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. В состав преступной организации входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие", — добавили в ведомстве.

Установлено, что с августа 2022 года по апрель 2023 года под видом оказания волонтерской помощи ВСУ экс-чиновница и ее соучастники организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных в качестве волонтеров. Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. Стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов США с человека, а деньги участникам преступной организации передавали через посредников.

Экс-чиновнице инкриминируется создание, руководство преступной организацией, участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины). Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Экс-главе Винницкой области избрана мера пресечения

Экс-чиновница Винницкой ОГА переправляла военнообязанных за границу

Бывшая глава Винницкой ОГА отправляла военнообязанных за границу

Напомним, в апреле в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что мужчина организовал "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста на территорию Российской Федерации. За эту услугу ему платили 9 тысяч долларов.