Житель Харьковской области за 9 тыс. долларов переправлял уклонистов в Россию, — прокуратура

Подозреваемый перевозил мужчин мобилизационно возраста через украинский блокпост, который расположен в 8 км от границы с Россией. Далее уклонисты должны были пройти лес и попасть на территорию страны-агрессора.

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В Харьковской области правоохранители задержали дельца, который организовал "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста на территорию Российской Федерации. Побег из Украины на территорию государства-агрессора уклонистам стоил 9 тысяч долларов. Мужчину поймали, когда тот пытался проехать украинский блокпост с военнообязанным в воскресенье, 7 апреля. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 56-летний житель поселка Золочев, что в Богодуховском районе, хорошо знал расположение украинских блокпостов на территории района. Клиентам он предлагал ехать вместе с ним на авто. Затем мужчина высаживал их вблизи леса, преодолевая который те попадали на российскую территорию.

Делец проводил подробный инструктаж каждому "клиенту". На блокпосту уклонисты должны были говорить, что являются друзьями водителя авто и вместе едут на дачу на территории Богодуховского района.

Сначала мужчины призывного возраста передавали первую часть взятки в размере одной тысячи долларов, а уже по прибытии на место преступления надо было доплатить остальные — 8 тысяч долларов.

Во время очередной попытки проехать украинский блокпост, который расположен примерно в 8 км от российской границы, правоохранители задержали дельца по ст. 208 УПК Украины. На тот момент он уже получил второй транш от уклониста.

Мужчине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают все эпизоды его преступной деятельности. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 1 апреля стало известно, что лейтенант в Харьковской области подал в военкомат фальшивый студенческий билет, чтобы сбежать за границу. За это мужчина заплатил 450 долларов.

5 марта в Государственной пограничной службе назвали два самых популярных маршрута для побега уклонистов.