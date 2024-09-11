Переправляла чоловіків через кордон: експосадовиці Волинської ОВА вручено підозру (фото)

За повідомленням Офісу генпрокурора, злочинній організації вдалось переправити за кордон понад сто військовозобов'язаних як волонтерів. За послугу вони просили близько 5 тисяч доларів США.

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Колишня заступниця голови Волинської ОВА створила та керувала злочинною організацією, яка займалась незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон. Їй та ще семи учасникам повідомлено про підозру, розповідає Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрювані організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. До складу злочинної організації належали керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші", — додали у відомстві.

Встановлено, що з серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ ексчиновниця та її співучасники організували незаконне переправлення через кордон понад 100 військовозобов’язаних у якості волонтерів. Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. Вартість такої послуги становила близько 5 тисяч доларів США з людини, а гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

Ексчиновниці інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Ексголові Вінницької області обраний запобіжний захід

Ексчиновниця Вінницької ОВА переправляла військовозобов'язаних за кордон

Колишня голова Вінницької ОВА відправляла військовозобов'язаних за кордон

Нагадаємо, у квітні в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що чоловік організував "схему" незаконного переправлення чоловіків призовного віку на територію Російської Федерації. За цю послугу йому платили 9 тисяч доларів.