С пятачком и рогами. Где на Земле до сих пор обитают странные доисторические свиньи-олени (фото)

Археологические открытия показывают, что наскальные рисунки с изображением свиней-оленей появились еще около 40 000 лет назад.

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Земля является домом для невероятного количества животных: некоторые из них давно вымерли, а другие до сих пор процветают. Например, удивительные свиньи-олени с пятачками и рогами, которые отделились от своих предков-свиней между 26 и 12 миллионами лет назад после того, как оказались в изоляции на Сулавеси из-за поднятия уровня мирового океана в конце последнего ледяного периода, пишет Live Science.

Отличительной чертой этого удивительного вида являются зубы, похожие на бивни. Подобно человеческим ногтям и волосам, они продолжают расти в течение всей жизни, а порой даже могут врастать в череп. Зубы, выступающие из верхней части морды, выглядят как рога оленя, отсюда и название бабируссы: слово babirusa на малайском языке означает "свинья-олень". Однако иногда представителей этого вида также называют "доисторическими свиньями", так как они появляются на наскальных рисунках возрастом около 40 000 лет назад.

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Известно, что этот вид обитает на острове Сулавеси и соседних островах Индонезии. Как правило, свиньи-олени питаются листьями, фруктами, грибами, корой деревьев, а также насекомыми, рыбой и мелкими млекопитающими.

Ученые десятилетиями изучают этот вид, но пока так и не смогли разгадать, для чего бабируссам такие бивни. Изначально считалось, что бивни помогают самцам сражаться друг с другом, чтобы завоевать самок. Увы, позже биологи выяснили, что бабируссы не используют свои бивни в противостояниях: они встают на задние лапы и "боксируют" друг с другом. Бивни бабирусс также хрупкие, что делает их непригодными для боя. Сейчас считается, что они используются для привлечения самок, хотя эта теория не доказана.

Представители рода Babyrousa обычно обитают в тропических лесах на индонезийских островах Сулавеси и Буру, а также соседних архипелагах. Увы, это единственные их места обитания, больше они нигде не встречаются.

Строение черепа свиньи-оленя Фото: The Palmer

Известно, что взрослые особи могут достигать в высоту около 60 сантиметров, а их длина составляет около 90 сантиметров, при этом вес свиней может превышать 90 кг. Исследователи признают, что представители этого рода на самом деле являются одними из самых старейших представителей семейства свиней.

До 2002 года считалось, все бабируссы принадлежат к одному виду, но теперь ученые выделили три ныне живущих вида:

северосулавесская бабирусса (Babyrousa celebensis) — коричнево-серый окрас, обитает на Сулавеси;

бурунская бабирусса (Babyrousa babyrussa) — покрыты густой золотистой шерстью и обитают на острове Буру, Сула, Манголе и Талибу;

безволосая бабирусса Тогиан (Babyrousa togeanensis) — встречается только на островах Тогиан.

Отметим, что существует и четвертый более мелкий вид — бабирусса Бола Бату (Babyrousa bolabatuensis). Он был идентифицирован по ископаемым останкам на Сулавеси в 1950-х годах, но сегодня считается вымершим.

Не менее любопытным биологи считают и строение тела бабирусс. Исследователи обнаружили, что у них сложные двухкамерные желудки, похожие на пищеварительную систему овец, а не на их собратьев-свиней. Животные, как правило, используют свои копыта для рытья земли в поисках пищи, но также могут стоять на задних ногах, чтобы достать листья и фрукты.

Кстати, в отличие от других членов семейства свиней, у бабирусс нет толстой ростральной кости в морде, что означает, что их морды слишком слабы, чтобы рыть твердую землю.

Ранее Фокус писал о том, что мозг свиньи оживили спустя час после смерти животного.