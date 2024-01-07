С рожками и клыками: в зоопарке Майами родилась причудливая "свинья-олень" (фото)

Рождение бабируссы стало настоящим чудом для питомника, так как вид находится под угрозой исчезновения, а в прошлом году самка родила мертвого малыша.

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Бабируссы (Babyrousa babyrussa) являются причудливыми млекопитающими из отряда свиных, также известные, как "свиньи-олени". Эти удивительные животные визуально похожи на диких свиней, однако их отличительной чертой являются рога, расположенные на морде немного выше клыков, пишет Daily Mail.

Привычной средой бабирусс является Индонезия, однако сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения — в дикой природе их осталось всего 10 000. В результате зоопарки в разных уголках мира пытаются восстановить популяцию удивительных животных, заботясь о них в своих стенах.

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В зоопарке Майами проживает пара бабурусс Мэгги и Гарри, в прошлом году они пытались произвести на свет потомство, но, увы, детеныш появился на свет мертвым. Именно поэтому сотрудники зоопарка так приветствовали рождение "причудливой", находящейся на грани исчезновения, "свиньи-оленя". Отметим, что детеныш появился на свет еще 15 декабря, однако зоопарк лишь сейчас объявил об этом событии.

Детеныш бабирусы в настоящее время находится в изоляции со своей матерью Мэгги Фото: Zoo Miami

По словам директора по связям с общественностью зоопарка Майами Рона Магилла, в данный момент причудливый новорожденный совершенно здоров и ожидает своего дебюта на публике, так как все еще находится в изоляции с матерью. Отметим, что изоляция матери и малыша необходима для обеспечения их безопасности в вольере.

Магилл отмечает, что сотрудники зоопарка обеспокоены тем, что детеныш может упасть в ров, окружающий вольер, если его привезут слишком рано, а потому смотрители проявили особую осторожность. Как только малыш свиньи-оленя будет достаточно уверен в себе, их с матерью переведут в общий вольер — предположительно для этого понадобится еще несколько недель. В данный момент смотрители все еще не смогли официально подтвердить пол детеныша, однако склоняются к тому, что это все же самец.

Владельцы зоопарка обеспокоены тем, что детеныш бабирусы упадет в ров, окружающий вольер Фото: Zoo Miami

Ранее исследователи внесли виды бабируссы в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Причиной вымирания виды стали чрезмерная охота и браконьерство ради мяса, а также утрата среды обитания из-за развития сельского хозяйства.

Отличительной чертой бабируссы считаются "рога", расположенные на носу. Ученые также назвали их самыми причудливыми из более чем 20 различных видов свиней во всем мире из-за второй пары клыков, напоминающей рога. К слову, дополнительная пара клыков на морде встречается лишь у самцов этого вида — у самок они отсутствуют.

В прошлом месяце в зоопарке Майами родился детеныш бабирусы, предположительно самец Фото: Zoo Miami

Ранее исследователи предположили, что верхняя пара клыков, вероятна, призвана защитить морду и глаза самцов во время нападения другого представителя этого вида. Новорожденный детеныш этого вида, как правило, весит около 800 граммов, однако взрослые особи могут весить около 100 кг. Продолжительность вида в дикой природе составляет от 7 до 10 лет, однако в неволе их продолжительность жизни может увеличиться до 24 лет.

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