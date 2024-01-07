З ріжками та іклами: у зоопарку Маямі народилася химерна "свиня-олень" (фото)

Народження бабіруси стало справжнім дивом для розплідника, оскільки вид перебуває під загрозою зникнення, а торік самка народила мертве маля.

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Бабіруси (Babyrousa babyrussa) є химерними ссавцями із загону свинячих, також відомі, як "свині-олені". Ці дивовижні тварини візуально схожі на диких свиней, проте їхньою відмінною рисою є роги, розташовані на морді трохи вище іклів, пише Daily Mail.

Звичним середовищем бабірус є Індонезія, проте сьогодні цей вид перебуває під загрозою зникнення — у дикій природі їх залишилося всього 10 000. У результаті зоопарки в різних куточках світу намагаються відновити популяцію дивовижних тварин, дбаючи про них у своїх стінах.

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У зоопарку Маямі проживає пара бабірос Меггі й Гаррі, торік вони намагалися народити потомство, але, на жаль, дитинча з'явилося на світ мертвим. Саме тому співробітники зоопарку так вітали народження "чудернацької" "свині-оленя", що перебуває на межі зникнення. Зазначимо, що дитинча з'явилося на світ ще 15 грудня, проте зоопарк лише зараз оголосив про цю подію.

Дитинча бабіруси наразі перебуває в ізоляції зі своєю матір'ю Меггі Фото: Zoo Miami

За словами директора зі зв'язків із громадськістю зоопарку Маямі Рона Магілла, наразі чудернацький новонароджений абсолютно здоровий і чекає на свій дебют на публіці, адже все ще перебуває в ізоляції з матір'ю. Зазначимо, що ізоляція матері та малюка необхідна для забезпечення їхньої безпеки у вольєрі.

Магілл зазначає, що співробітники зоопарку стурбовані тим, що дитинча може впасти в рів, що оточує вольєр, якщо його привезуть занадто рано, а тому доглядачі проявили особливу обережність. Щойно малюк свині-оленя буде досить упевненим у собі, їх із матір'ю переведуть у загальний вольєр — імовірно, для цього знадобиться ще кілька тижнів. Наразі доглядачі все ще не змогли офіційно підтвердити стать дитинчати, проте схиляються до того, що це все ж таки самець.

Власники зоопарку стурбовані тим, що дитинча бабіруси впаде в рів, що оточує вольєр Фото: Zoo Miami

Раніше дослідники внесли види бабіруси до списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Причиною вимирання виду стали надмірне полювання і браконьєрство заради м'яса, а також втрата середовища проживання через розвиток сільського господарства.

Відмінною рисою бабіруси вважаються "роги", розташовані на носі. Вчені також назвали їх найхимернішими з більш ніж 20 різних видів свиней у всьому світі через другу пару іклів, що нагадує роги. До слова, додаткова пара іклів на морді трапляється лише в самців цього виду — у самок вони відсутні.

Минулого місяця в зоопарку Маямі народилося дитинча бабіруси, імовірно самець Фото: Zoo Miami

Раніше дослідники припустили, що верхня пара іклів, ймовірно, покликана захистити морду й очі самців під час нападу іншого представника цього виду. Новонароджене дитинча цього виду, як правило, важить близько 800 грамів, проте дорослі особини можуть важити близько 100 кг. Тривалість виду в дикій природі становить від 7 до 10 років, проте в неволі їхня тривалість життя може збільшитися до 24 років.

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