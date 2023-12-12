Очень неправильный дельфин: обнаружено удивительное существо с большими пальцами (фото)

В греческом заливе обитает причудливое китообразное с забавными ластами — у дельфина будто отросли большие пальцы.

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В июле 2023 года в Коринфском заливе исследователи заметили очень необычного дельфина — внимание ученых привлекли его деформированные ласты, казалось, будто у китообразного отросли большие пальцы, пишет Live Science.

Ученые из Института исследований китообразных Пелагос дважды заметили необычного дельфина с лодки у берегов Греции. Казалось, млекопитающее развило интригующие "большие пальцы" в форме крючков, вырезанные из его ласт. Ученые предполагают, что дельфин, вероятно, приобрел генетический дефект во время развития в утробе матери.

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Авторы исследования отмечают, что несмотря на необычный внешний вид ласт, животное шло в ногу с остальной частью своей стаи. Поведение дельфина с большими пальцами в действительности мало отличалось от его сородичей: китообразное плавало, прыгало, играло и каталось на волнах с другими дельфинами.

По словам научного координатора и президента Центра исследований китообразных Pelagos Александроса Франциса, это был первый раз, когда исследователи заметили такую удивительную морфологию у дельфина за все 30 лет наблюдений в открытом море.

Отметим, что Коринфский залив — полузамкнутый карман Ионического моря, зажатый между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес. Ученым известно, что в этом морском регионе обитает уникальное смешанное сообщество дельфинов, в том числе:

обыкновенные дельфины (Delphinus delphis);

дельфины Риссо (Grampus griseus);

полосатые дельфины (Stenella coeruleoalba).

Францис отмечает, что удивительный дельфин с большими пальцами относится к полосатым дельфинам. В общей сложности в заливе обитает около 1300 представителей этого вида, где они изолированы от остальной средиземноморской популяции.

Дельфина с необычными плавниками заметили в греческом проливе Фото: Pelagos Cetacean Research Institute

По мнению исследователей, необычный плавник едва ли является "болезнью", вероятнее всего, он является свидетельством "некоторых редких и неправильных генов", возникших в результате постоянного скрещивания.

По словам доцента кафедры анатомии и нейробиологии млекопитающих в Медицинском университете Северо-Восточного Огайо Лизы Ноэль Купер, она никогда не встречала у дельфинов ласт подобной формы, однако согласна с тем, что секрет больших пальцев, вероятно, кроется в генах китообразного. Об этот также свидетельствует тот факт, что дефект наблюдается как в левых, так и в правых ластах.

По словам аспирантки, специализирующейся на палеобиологии и макроэволюции в Университете Фрибурга в Швейцарии Бруны Фарина, У китообразных, к которым относятся и дельфины, развились отдельные передние конечности с большим количеством фаланг или костей пальцев в сравнении с другими млекопитающими. Фактически эти кости организованы в нечто, похожее на человеческие руки, но заключенные в плавники из мягких тканей. Простыми словами, фактически у всех дельфинов есть большие пальцы, однако это китообразное является уникальным, так как его большие пальцы визуально отделены от другой части ласты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках.