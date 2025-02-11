До 300 000 чотириметрових монстрів сіють хаос в одному з найунікальніших середовищ світу: про що йдеться

Дослідники виявили, що останні кілька десятиліть інвазивний вид величезних змій завдає шкоди унікальній екосистемі.

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Тисячі представників цього виду, що досягають у довжину близько 4 метрів, зазвичай зустрічаються в Південно-Східній Азії, проте вони є небажаними гостями в штаті, відомому алігаторами. Дослідження показують, що в останні 40 років від 100 000 до 300 000 представників цього виду сіють хаос серед місцевих видів і завдають шкоди екосистемі, пише Popular Science.

Йдеться про бірманських пітонів (Python bivittatus) — вид змій, який став інвазивним для Флориди близько 40 років тому, але відтоді буквально заполонив штат. Для боротьби з цим інвазивним видом влада Флориди спонсорує популярний щорічний конкурс полювання, щоб скоротити популяцію бірманських пітонів.

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Науковці також експериментують із пошуком змій за допомогою ДНК довкілля, яке вони залишають після себе. Тепер учені з Університету Флориди статистично проаналізували дані, зібрані бірманськими пітонами-підрядниками — це дало змогу з'ясувати найефективніший спосіб видалення рептилій.

Бірманські пітони вважаються хижаками-універсалами — тобто, вони можуть їсти майже всі види, зокрема й великих оленів — частини цих тварин були виявлені в шлунках змій. Основна проблема полягає в тому, що вони також їдять види, які охороняються і перебувають під загрозою зникнення, зокрема деревного лелеку і лісового хом'яка Кі-Ларго. Вченим також відомо, що бірманські пітони можуть споживати їжу, еквівалентну 100% їхньої власної маси тіла. На щастя, не було зареєстровано жодного випадку загибелі людини у Флориді.

За словами співавтора дослідження і кількісного еколога в дослідницькому та освітньому центрі у Форт-Лодердейлі Алекса Ромера, основна проблема полягає в тому, що пітони порушують харчові ланцюги, змінюючи динаміку хижак-жертва і скорочуючи популяції ключових місцевих видів. Дані нового дослідження було зібрано в період з травня 2020 року по квітень 2022 року. Загалом вчені проаналізували 4092 опитування від підрядників з вилову пітонів, що становило понад 16 000 годин зусиль з пошуку та утримання змій.

Приклад раціону харчування середньостатистичного бірманського пітона Фото: SFWMD Python Elimination Program

Команда також проаналізувала, чи збігаються найбільш обстежені райони в штаті з найвищими показниками видалення пітонів. Таким чином, державні службовці можуть точно визначити регіони, де мало підрядників відловлюють багато пітонів, що вказує на те, що більше підрядників повинні працювати в цих місцях, щоб видалити більше змій.

У результаті дослідження було виявлено два регіони, де зусилля з видалення пітонів можуть бути підкріплені додатковими обстеженнями. Група також визначила оптимальні умови, які, мабуть, покращують результати обстеження. Обстеження пітонів найуспішніші та найефективніші з травня по жовтень — у сезон дощів у Флориді. Падіння барометричного тиску напередодні також збільшує ймовірність успішного обстеження пітонів. Автори дослідження також виявили, що найефективнішим часом для пошуку пітонів є період між 8-ю годиною вечора та 2-ю годиною ночі. Однак цей період не є ефективним під час екстремальних холодів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.