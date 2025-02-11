До 300 000 четырехметровых монстров сеют хаос в одной из самых уникальных сред мира: о чем речь

Исследователи обнаружили, что последние несколько десятилетий инвазивный вид огромных змей наносит вред уникальной экосистеме.

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Тысячи представителей этого вида, достигающие в длину около 4 метров, обычно встречаются в Юго-Восточной Азии, однако они являются нежелательными гостями в штате, известном аллигаторами. Исследования показывают, что в последние 40 лет от 100 000 до 300 000 представителей этого вида, сеют хаос среди местных видов и наносят вред экосистеме, пишет Popular Science.

Речь идет о бирманских питонах (Python bivittatus) — вид змей, который стал инвазивным для Флориды около 40 лет назад, но с тех пор буквально заполонил штат. Для борьбы с этим инвазивным видом власти Флориды спонсируют популярный ежегодный конкурс охоты, чтобы сократить популяцию бирманских питонов.

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Ученые также экспериментируют с поиском змей с помощью ДНК окружающей среды, которую они оставляют после себя. Теперь ученые из Университета Флориды статистически проанализировали данные, собранные бирманскими питонами-подрядчиками — это позволило выяснить наиболее эффективный способ удаления рептилий.

Бирманские питоны считаются хищниками-универсалами — то есть, они могут есть почти все виды, в том числе и крупных оленей — части этих животных были обнаружены в желудках змей. Основная проблема заключается в том, что они также едят охраняемые и находящиеся под угрозой исчезновения виды, в том числе древесного аиста и лесного хомяка Ки-Ларго. Ученым также известно, что бирманские питоны могут потреблять пищу, эквивалентную 100% их собственной массы тела. К счастью, не было зарегистрировано ни одного случая гибели человека во Флориде.

По словам соавтора исследования и количественного эколога в исследовательском и образовательном центре в Форт-Лодердейле Алекса Ромера, основная проблема заключается в том, что питоны нарушают пищевые цепи, изменяя динамику хищник-жертва и сокращая популяции ключевых местных видов. Данные нового исследования были собраны период с мая 2020 года по апрель 2022 года. В общей сложности ученые проанализировали 4092 опроса от подрядчиков по отлову питонов, что составило более 16 000 часов усилий по поиску и содержанию змей.

Пример рациона питания среднестатистического бирманского питона Фото: SFWMD Python Elimination Program

Команда также проанализировала, совпадают ли наиболее обследованные районы в штате с самыми высокими показателями удаления питонов. Таким образом, государственные служащие могут точно определить регионы, где мало подрядчиков отлавливают много питонов, что указывает на то, что больше подрядчиков должны работать в этих местах, чтобы удалить больше змей.

В результате исследования были обнаружены два региона, где усилия по удалению питонов могут быть подкреплены дополнительными обследованиями. Группа также определила оптимальные условия, которые, по-видимому, улучшают результаты обследования. Обследования питонов наиболее успешны и эффективны с мая по октябрь — в сезон дождей во Флориде. Падение барометрического давления накануне также увеличивает вероятность успешного обследования питонов. Авторы исследования также обнаружили, что наиболее эффективным временем для поиска питонов является период между 8 часами вечера и 2 часами ночи. Однако этот период не является эффективным во время экстремальных холодов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.