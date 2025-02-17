Перевірка фактів: чи справжній гігантський восьминіг, викинутий на популярний пляж (фото)

Вірусне фото супроводжувалося заявою, що його було зроблено на Балі й зафіксувало реальний розмір напрочуд великого морського створіння.

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У січні 2025 року в соціальних мережах поширилося зображення, на якому нібито зображений гігантський восьминіг, викинутий на пляж в Індонезії. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Вірусну фотографію супроводжували твердження, що знімок було зроблено на Балі, і він демонструє реальний розмір надзвичайно великої морської істоти.

Зображення стало популярним в X (колишній Twitter), де користувачі активно обговорювали його справжність. На знімку видно масивне тіло восьминога і п'ять щупалець, що розкинулися на піску. Поруч з істотою стоять кілька пляжників, а вдалині видніються ще більше перехожих, які, здавалося, спостерігають за тим, що сталося.

Вірусну фотографію супроводжували твердження, що знімок було зроблено на Балі Фото: X (Twitter)

Однак детальне дослідження показало, що фотографія є підробкою і була створена за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Зворотний пошук зображень у Google не виявив вірогідного джерела знімка, а жодна новинна агенція або вчений не підтвердили існування такого величезного восьминога. Додаткове розслідування привело до Instagram-акаунту best_of_ai_, який спеціалізується на цифровій творчості з використанням ШІ. Автор публікації представив знімок як частину художнього проєкту і супроводив його фантастичним оповіданням під назвою "Траур титанів безодні". У ньому описується сцена, в якій гігантська істота виходить з морських глибин, несучи на собі останки морських мешканців, а потім зникає назад в океані.

Попри те, що в підписі до посту було зазначено, що зображення є згенерованим, багато користувачів соціальних мереж прийняли його за справжній знімок. Це спричинило хвилю дезінформації, яка швидко поширилася в інтернеті.

Висновок видання:

Помилкове твердження Фото: Snopes

Експерти попереджають, що подібні випадки демонструють, наскільки легко сучасні технології можуть вводити людей в оману. Розвиток штучного інтелекту дає змогу створювати реалістичні зображення, які складно відрізнити від справжніх фотографій. Фахівці радять ретельно перевіряти джерела перед тим, як ділитися сенсаційними публікаціями.

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