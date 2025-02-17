Проверка фактов: настоящий ли гигантский осьминог, выброшенный на популярный пляж (фото)

Вирусное фото сопровождалось заявлением, что оно было сделано на Бали и запечатлело реальный размер удивительно большого морского создания.

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В январе 2025 года в социальных сетях распространилось изображение, на котором якобы запечатлен гигантский осьминог, выброшенный на пляж в Индонезии. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Вирусная фотография сопровождалась утверждениями, что снимок был сделан на Бали и демонстрирует реальный размер необычайно крупного морского существа.

Изображение стало популярным в X (бывший Twitter), где пользователи активно обсуждали его подлинность. На снимке видно массивное тело осьминога и пять щупалец, раскинувшихся на песке. Рядом с существом стоят несколько пляжников, а вдалеке виднеются еще больше прохожих, которые, казалось, наблюдают за произошедшим.

Вирусная фотография сопровождалась утверждениями, что снимок был сделан на Бали Фото: X (Twitter)

Однако детальное исследование показало, что фотография является подделкой и была создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Обратный поиск изображений в Google не выявил достоверного источника снимка, а ни одно новостное агентство или ученый не подтвердил существование столь огромного осьминога. Дополнительное расследование привело к Instagram-аккаунту best_of_ai_, который специализируется на цифровом творчестве с использованием ИИ. Автор публикации представил снимок как часть художественного проекта и сопроводил его фантастическим рассказом под названием "Траур титанов бездны". В нем описывается сцена, в которой гигантское существо выходит из морских глубин, неся на себе останки морских обитателей, а затем исчезает обратно в океане.

Несмотря на то, что в подписи к посту было указано, что изображение является сгенирированным, многие пользователи социальных сетей приняли его за настоящий снимок. Это вызвало волну дезинформации, которая быстро распространилась в интернете.

Вывод издания:

Ложное утверждение Фото: Snopes

Эксперты предупреждают, что подобные случаи демонстрируют, насколько легко современные технологии могут вводить людей в заблуждение. Развитие искусственного интеллекта позволяет создавать реалистичные изображения, которые сложно отличить от подлинных фотографий. Специалисты советуют тщательно проверять источники перед тем, как делиться сенсационными публикациями.

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