Чоловік знімав гроші з банкомата й отримав додатковий "сюрприз" (фото)

Користувачі мережі почали жартувати у коментарях. Вони сподіваються, що цей курйозний випадок принесе чоловікові удачу та багатство в цьому році.

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Чоловік, який намагався зняти готівку з банкомата, натрапив на величезну змію, що повзала навколо апарату й шокувала людей. За словами очевидців, це трапилось у понеділок, 20 січня, в одному з районів тайванської столиці — Тайбей, пише видання What's The Jam.

На опублікованих в інтернеті кадрах можна побачити величезну рептилію, яка вилазить з банкомата, а потім, не знайшовши жодної щілини, куди можна сховатися, падає на асфальт.

Приголомшений чоловік коментує побачене китайською мовою: "Ого, яка велика змія! На банкоматі величезна змія, вона теж хоче грошей! З вигляду понад два метри завдовжки. Справді велика, занадто велика!".

З банкомата замість грошей виліз пітон Фото: YouTube

Користувачі мережі у коментарях почали жартувати. Один з них нагадав, що символ 2025 року, який наступає 29 січня за китайським календарем — це Змія. Люди сподіваються, що поява рептилії принесе чоловікові удачу та багатство.

Один глядач написав: "Це гарний час для змій і удачі";

Інший додав: "Так страшно, у мене мурашки по шкірі";

"Чому змія на банкоматі, вони хіба в цей час не впадають у сплячку?" — запитав наступний глядач.

Нагадаємо, у Німеччині працівники митниці виявили посилку з іграшками, в які підклали змій. Так, на митниці в Лецпцигу працівники перевіряли посилки, які прийшли з Індонезії. Під час сканування коробок з вантажем інспектори помітили рух між дитячими іграшками, які пересилали, і виявили, що в коробці були кубла змій.

Також повідомлялося, що в США на водія чекав неприємний "сюрприз", коли він перевірив, чи раптом не залишив попутник свої речі у салоні. Озирнувшись на заднє сидіння, чоловік помітив справжнього велетенського пітона.