Мужчина снимал деньги с банкомата и получил дополнительный "сюрприз" (фото)

Пользователи сети начали шутить в комментариях. Они надеются, что этот курьезный случай принесет мужчине удачу и богатство в этом году.

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Мужчина, который пытался снять наличные с банкомата, наткнулся на огромную змею, которая ползала вокруг аппарата и шокировала людей. По словам очевидцев, это случилось в понедельник, 20 января, в одном из районов тайваньской столицы — Тайбэй, пишет издание What's The Jam.

На опубликованных в интернете кадрах можно увидеть огромную рептилию, которая вылезает из банкомата, а затем, не найдя ни одной щели, куда можно спрятаться, падает на асфальт.

Ошеломленный мужчина комментирует увиденное на китайском языке: "Ого, какая большая змея! На банкомате огромная змея, она тоже хочет денег! С виду более двух метров в длину. Действительно большая, слишком большая!".

Из банкомата вместо денег вылез питон Фото: YouTube

Пользователи сети в комментариях начали шутить. Один из них напомнил, что символ 2025 года, который наступает 29 января по китайскому календарю — это Змея. Люди надеются, что появление рептилии принесет мужчине удачу и богатство.

Один зритель написал: "Это хорошее время для змей и удачи";

Другой добавил: "Так страшно, у меня мурашки по коже";

"Почему змея на банкомате, они разве в это время не впадают в спячку?" — спросил следующий зритель.

Напомним, в Германии работники таможни обнаружили посылку с игрушками, в которые подложили змей. Так, на таможне в Лецпциге работники проверяли посылки, которые пришли из Индонезии. Во время сканирования коробок с грузом инспекторы заметили движение между детскими игрушками, которые пересылали, и обнаружили, что в коробке были гнезда змей.

Также сообщалось, что в США водителя ждал неприятный "сюрприз", когда он проверил, не оставил ли вдруг попутчик свои вещи в салоне. Оглянувшись на заднее сиденье, мужчина заметил настоящего гигантского питона.