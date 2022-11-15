Битва титанов. Аллигатор пал в схватке с 1,5-метровым питоном и был проглочен целиком (видео)

Исследователи из Флориды препарировали бирманского питона, освободив аллигатора из его желудка.

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Родина бирманских питонов в Юго-Восточной Азии, однако в последнее время они обосновались и процветают во Флориде. Они считаются одними из самых крупный змей в мире и не слишком переборчивы в еде, а потому массово уничтожают виды в заповедных парках Флориды, пишет Science Alert.

Ученые предполагают, что причиной появления бирманских питонов в заповедниках Флориды мы обязаны людям — вероятнее всего, хозяева попросту выбросили своих питомцев здесь, когда те достигли внушительных размеров. Теперь же эти 15-метровые демоны терроризируют местных обитателей — питоны способны поглощать животных в разы больше их самих.

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Исследователи из Флориды отмечают, что бирманские питоны поедают в заповедниках не только мелких млекопитающих, но уже добрались и до белохвостых оленей с аллигаторами. В результате защитники природы были вынуждены нанять сотню специализированных охотников на питонов, которые отлавливают и убиваю гигантских змей во Флориде.

Одного из пойманных бирманских питонов, проглотившего аллигатора, удалось захватить ученым из Флориды. Позже они выложили видео, на котором видно, как гигантская змея проглотила не менее большого аллигатора целиком.

На кадрах видно, как ученые сначала осматривают тело змеи, затем препарируют ее, обнажая тело аллигатора, заключенного в желудке. После исследователи вскрыли желудок бирманского питона и освободили хищника, увы, спасти его не удалось.

По словам геолога из Флориды Роззи Мур, процесс препарирования питона в действительности не самое приятное зрелище, однако это позволит ученым изучить пищевые привычки змей и получить больше научных образцов.

Кроме того, ученые считают, что подобные видео несут познавательный характер, показывая, что 1,5-метровые удавы с легкостью способны одолеть даже таких опасных хищников, как аллигаторы.

Мур также отмечает, что сегодня бирманские питоны успешно вторглись в экологически чувствительные районы Флориды, такие как национальный парк Эверглейдс и активно уничтожают местную экосистему.

Ранее Фокус писал о том, что в Индонезии 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину.