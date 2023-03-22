Влаштували пікнік: в Африці під час сафарі крокодил вкрав холодильник у туристів (відео)

Туристи спостерігали за діями тварини із безпечного місця, поряд зі своєю машиною. Хижак помітив синій контейнер і схопив його щелепою, швидко повернувшись до води.

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Під час сафарі у Південній Африці 70-річна пенсіонерка Ровена Моулд та Давут Вольхутер влаштували пікнік, під час якого крокодил вкрав їхній холодильник з напоями. Про це повідомляє UPI.

Коли тварина повільно підійшла до групи людей, вони відступили на безпечну відстань до своєї машини. Однак потім хижак помітив синій холодильник і схопив його щелепою, швидко повернувшись до води. Потім до нього приєднався ще один крокодил і разом почали розгрібати вміст коробки.

"Ми були приголомшені цією незвичайною подією, вона змусила нас звернути увагу на той факт, що поведінка диких тварин може суперечити вашому досвіду або очікуванням. Ви ніколи не знаєте, яка була їхня минула та попередня взаємодія з людьми, що може тривожно вплинути на їхню поведінку", — розповіли туристи.

Організатори сафарі нагадали туристам про необхідність поваги до дикої природи та її мешканців, особливо коли вони знаходяться на території, на якій ці тварини мешкають.

"Крокодил сплив, несучи в щелепах ящик з холодильником і робив на ньому смертельний перекид, ніби в цьому не було нічого страшного. Це відео ще раз підтверджує, чому необхідно поважати межі тварин, особливо диких. щойно кроки наблизилися, нам слід було відійти. Урок засвоєний, на щастя, обійшлося без пригод", — заявили туристи.

Видання зазначає, що годування диких тварин може призвести до небезпечних ситуацій, подібних до цієї. Те, що вони здаються доброзичливими чи невинними, не означає, що вони не нападуть або не стануть залежними від людської їжі, що може створити проблеми як для тварин, так і для людей.

Годування диких тварин може призвести до небезпечних ситуацій

Раніше Фокус писав, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.

Також повідомлялося, що на жителя Флориди напав алігатор, який сховався біля дверей. Постраждалий не запалив світло і до ладу не зміг розглянути, хто його вкусив, йому здалося, що це був собака. Але згодом рятувальники знайшли біля будинку алігатора завдовжки 2,7 метри.