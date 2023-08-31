Почав виляти хвостом: у США зниклий собака возз'єднався із сім'єю через 12 років (відео)

15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відчиненими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.

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Співробітники служби контролю за тваринами в штаті Аризона повідомили, що у собаки, підібраного як бродячого, було виявлено мікрочип, і з'ясувалося, що він 12 років не з'являвся вдома у своєї сім'ї. Про це пише UPI.

У повідомленні служби контролю за тваринами округу Марікопа (MCACC) у Facebook йдеться про те, що нещодавно одна зі співробітниць підібрала старого собаку. За її словами, тварина виглядала трохи сором'язливою і сумною, вона ніколи не виляла хвостом.

Працівниця центру просканувала собаку на наявність мікрочипа і виявила, що його звуть Міньйон. Вона зателефонувала за номером, вказаним на пристрої, і залишила голосове повідомлення про знахідку. За кілька годин їй передзвонив господар пса і повідомив, що він зник після того, як 2011 року вибіг через задні ворота, залишені відчиненими ремонтником.

"Наша співробітниця відвезла 15-річного Міньйона додому, пояснивши його власнику, що тварина вже старенька і не дуже швидко пересувається. Однак, щойно вона відчинила клітку, Міньйон побачив свою сім'ю й одразу ж почав виляти хвостом, явно радіючи возз'єднанню з ними", — ідеться в повідомленні.

За словами представників MCACC, місцеперебування пса протягом останніх 12 років було невідомим, але його возз'єднання з сім'єю підкреслює важливість мікрочипування домашніх тварин.

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