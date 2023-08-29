Здатна прожити 500 років: рибалки знайшли стародавню напівсліпу арктичну акулу (фото)

Один із рибалок розповів, що ніколи й не розраховував побачити загадкову морську істоту. Напівсліпа гренландська акула зустрічається рідко і є найдовгоживучішою хребетною твариною з усіх відомих.

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Акулу, яка зазвичай мешкає в крижаних водах Арктики, помітили торік у теплих водах Карибського моря за 4000 миль від берега, що викликало здивування вчених. Про це пише The Mirror.

Гренландська акула, здавалося б, загублена, з'явилася біля узбережжя Белізу в Центральній Америці, коли група дослідників на човні ловила і мітила тигрових акул. Деванші Касана, аспірантка Міжнародного університету Флориди, входила до складу команди, що працювала з місцевими рибалками, коли помітила, що конкретна риба на кінці їхньої волосіні має вигляд "доволі млявої істоти".

"Спочатку я була впевнена, що це щось інше, наприклад, шестижаберна акула, які добре відомі в глибоких водах біля коралових рифів. Я зрозуміла, що це щось незвичайне, як і рибалки, які ніколи не бачили нічого подібного за всі роки їхньої спільної риболовлі", — розповіла вона.

Касана сфотографувала загадкову тварину і відправила знімок своєму консультантові, який сказав, що це, мабуть, гренландська акула, що незабаром було підтверджено експертами з цього виду.

За іншою версією, це може бути гібрид гренландської та тихоокеанської сонної акули Фото: Instagram/juniel85

За іншою версією, це може бути гібрид гренландської та тихоокеанської сонної акули.

"Я завжди з нетерпінням чекаю на свою глибоководну лінію, бо знаю, що там є щось таке, чого ми ще не бачили в Белізі, але я ніколи не думав, що зловлю гренландську акулу", — сказав Омар Фо, рибалка з човна.

За даними університету, вперше ця велика акула була зустрінута в західній частині Карибського басейну, біля другого за величиною коралового рифу у світі. Результати дослідження були опубліковані в журналі Marine Biology. Напівсліпа гренландська акула зустрічається рідко і є найдовгоживучішою хребетною твариною з усіх відомих, вік якої за деякими оцінками становить від 250 до 500 років.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.