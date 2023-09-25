"Зробив три заходи": в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски (відео)

Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

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Туристи австралійського острова К'гарі зняли на відео дінго, який підплив до їхнього човна, що стояв на якорі у відкритому морі, і вкрав речі, зокрема сумочку. Про це пише UPI.

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Сара Ізобел повідомила у своєму Facebook, що човен був без людей, коли дінго "визначив, що він є головною метою для пограбування" біля узбережжя острова Квінсленд.

"Цей розумний дінго встиг зробити 3 заходи на човен і назад, поки ми бігли назад із бару Sunset, щоб зупинити його. Він вкрав мою сумочку (в неї був загорнутий кекс), чипси, шоколад і пакет свинячих шкварок!" — написала туристка в описі до свого відео.

За словами Ізобель, пізніше їй вдалося повернути свою сумку. Багатьох користувачів соцмережі потішила кмітливість тварини.

"Це неймовірно! Вперед Дінго!" — написав один із них.

Міністерство охорони довкілля і науки штату Квінсленд закликає жителів і гостей К'гарі тримати всі харчі та сміття в захищеному від дінго місці, оскільки це може призвести до того, що дикі тварини перестануть боятися людей.

Раніше Фокус повідомляв, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони й цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.

Також стало відомо, що група туристів кинула пораненого друга, щоб продовжити похід. Рятувальники пробиралися в темряві через струмок і важкопрохідну місцевість, щоб дістатися до постраждалого чоловіка.