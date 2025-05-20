Будильник не помогал: женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу (видео)

В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры с дочерью из-за подъема в школу. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока девочка не встанет.

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Вирусное видео опубликовала в TikTok женщина под ником @maki.suki2.

Утренние сборы в школу перестали быть кошмаром для одной семьи из Бостона (штат Массачусетс, США) благодаря полосатой кошке по кличке Сьюки.

27-летняя Кэти МакДональд устала от ежедневных истерик своей дочери по утрам и нашла неожиданного помощника — домашнюю кошку. Видео показывает, как Сьюки каждое утро в 7:30 запрыгивает на кровать девочки и настойчиво будит ее, пока та не встанет.

"Я научила свою кошку будить ребенка в школу, потому что она не терпит возражений. Она не остановится, пока дочка не встанет с кровати", — говорится в ролике, набравшем уже более 1,2 миллиона просмотров.

Кэти рассказывает, что Сьюки начала делать это без дрессировки, словно почувствовала разочарование хозяйки.

"Теперь у нас нет утренних ссор — это лучшее, что могло случиться", — делится она.

Со временем кошка начала будить девочку без дрессировки Фото: TikTok

Сьюки настолько серьезно относится к своей "работе", что даже не остается подольше на обнимашки, позволяя девочке спокойно собраться в школу.

Эксперты отмечают, что кошек действительно можно дрессировать, хотя процесс требует терпения. Зоопсихолог Зази Тодд подчеркивает, что ключом является поощрение любимыми лакомствами, но ни в коем случае не наказание, которое может вызвать стресс у животного.

Подписчики TikTok были в восторге.

"Кто научил моего кота нападать на мои пальцы ног в 5 утра?", "Это так реально, потому что когда мой котенок будит меня, я не могу злиться", "Такой ответственный котик", "Мой кот будит меня за 15-30 минут до звонка будильника на работу. Даже в выходные, он рыжий", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.