Малюк спіткнувся об таксу і загубив пончик: люди впевнені, що пес це підлаштував (відео)

Власник собаки Джозеф Стюарт із Південного Джерсі (США) поділився моментом, коли його такса на прізвисько Семмі вчинила таємне пограбування, викравши закуску в його 2-річного сина Картера.

У відео, яке стало вірусним, хлопчик радісно вбіг до кімнати з пончиком. Однак неподалік ховався Семмі, 10-річна такса, у якої були інші плани. Відповідним роликом поділився батько хлопчика в Instagram.

Біда трапилася, коли Картер спіткнувся об Семмі, і вони обидва впали разом із пончиком. Такса не довго думаючи підбігла і забрала ласощі собі.

Джозеф Стюарт, який стояв за камерою, не міг стримати сміху.

"Звичайно, після того як я припинив запис, я підійшов до сина, обійняв його, вибачився і купив йому інший пончик", — розповів американець.

Реакція соцмереж

Насправді відео було знято двома роками раніше. Картеру, який загубив свій пончик у відео, зараз 4 роки, а таксі Семмі — 10. Коли Стюарт подивився відео разом із сином, він зрозумів, що має поділитися ним в Інтернеті.

У підписі батько пожартував: "Відволікання уваги, підніжка, крадіжка. Бездоганне виконання".

У міру того як кількість переглядів кліпу продовжувала зростати, люди ділилися своїми реакціями в коментарях.

"Це була стратегічна підніжка з боку Семмі";

"Собака весь цей час щось замишляв";

"Чистий тачдаун. Вибач, малюк, так буває";

"Виконання було бездоганним".

