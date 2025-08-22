Родители улетели в отпуск и оставили 10-летнего сына одного в аэропорту (видео)

Сотрудница аэропорта Эль-Прат в Барселоне недавно рассказала "совершенно сюрреалистическую" историю о паре, которая оставила своего 10-летнего сына в терминале, обнаружив, что срок действия его паспорта истек.

Related video

Лилиан Лимасин, авиадиспетчер аэропорта Эль-Прат в Барселоне (Испания), недавно поделилась в TikTok невероятной историей, которая произошла на ее рабочем месте в прошлом месяце.

День девушки начинался, как обычно, но во время обработки вылета самолета, направлявшегося в Касабланку, Марокко, в 08:30 утра она получила экстренное сообщение с требованием приостановить полеты до дальнейшего уведомления. Несколькими минутами ранее каталонская полиция обнаружила маленького мальчика, бродившего в одиночестве по терминалу, который сообщил им, что его родители улетели без него. Сначала в аэропорту был сделан экстренный вызов с просьбой явиться родителям, но никто не явился, поэтому персонал попросил малыша предоставить информацию о его родителях и понял, что они уже были на борту самолета в Касабланку. Именно тогда Испанская гражданская гвардия потребовала остановить вылет самолета, чтобы решить проблему.

Когда полиция допросила родителей 10-летнего мальчика, их объяснение, почему они оставили его одного в аэропорту, было озадачивающим. Пара хотела отправиться на отдых на родину, в Марокко, с двумя детьми, но возникла серьезная проблема. Проверяя документы на посадку, они обнаружили, что срок действия паспорта старшего сына истек. Поэтому, вместо того чтобы отменить отпуск, они просто оставили его в аэропорту Эль-Прат и позвонили родственнику, чтобы тот забрал его, пока они спешили на свой рейс.

"Срок действия его национального паспорта истек, поэтому он летел по испанскому паспорту, но для его действия требовалась виза. Поскольку у них ее не было, они оставили ребенка в терминале и позвонили родственнику, чтобы тот забрал его", — пояснила Лилиан Лимасин.

Авиадиспетчер добавила, что родители считали свои действия совершенно нормальными, но полиция, очевидно, с этим не согласна. Теперь пара обвиняется как в том, что бросила 10-летнего мальчика, так и в том, что вызвала значительную задержку рейса.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что супруги собиралась в отпуск, но за пару часов до вылета случилось непоправимое. Их золотистый ретривер сгрыз паспорт хозяйки, едва не сорвав долгожданный полет на Ямайку.