Батьки полетіли у відпустку і залишили 10-річного сина одного в аеропорту (відео)

Співробітниця аеропорту Ель-Прат у Барселоні нещодавно розповіла "абсолютно сюрреалістичну" історію про пару, яка залишила свого 10-річного сина в терміналі, виявивши, що термін дії його паспорта закінчився.

Ліліан Лімасін, авіадиспетчерка аеропорту Ель-Прат у Барселоні (Іспанія), нещодавно поділилася в TikTok неймовірною історією, яка сталася на її робочому місці минулого місяця.

День дівчини починався, як зазвичай, але під час опрацювання вильоту літака, що прямував до Касабланки, Марокко, о 08:30 ранку вона отримала екстрене повідомлення з вимогою призупинити польоти до подальшого повідомлення. Кількома хвилинами раніше каталонська поліція виявила маленького хлопчика, який блукав на самоті по терміналу, який повідомив їм, що його батьки полетіли без нього. Спочатку в аеропорту було зроблено екстрений виклик із проханням з'явитися батькам, але ніхто не з'явився, тому персонал попросив малюка надати інформацію про його батьків і зрозумів, що вони вже були на борту літака в Касабланку. Саме тоді Іспанська цивільна гвардія зажадала зупинити виліт літака, щоб вирішити проблему.

Коли поліція допитала батьків 10-річного хлопчика, їхнє пояснення, чому вони залишили його одного в аеропорту, було спантеличуючим. Пара хотіла вирушити на відпочинок на батьківщину, у Марокко, з двома дітьми, але виникла серйозна проблема. Перевіряючи документи на посадку, вони виявили, що термін дії паспорта старшого сина закінчився. Тож замість того щоб скасувати відпустку, вони просто залишили його в аеропорту Ель-Прат і зателефонували родичу, щоб той забрав його, поки вони поспішали на свій рейс.

"Термін дії його національного паспорта закінчився, тому він летів за іспанським паспортом, але для його дії була потрібна віза. Оскільки в них її не було, вони залишили дитину в терміналі й зателефонували родичу, щоб той забрав її", — пояснила Ліліан Лімасін.

Авіадиспетчерка додала, що батьки вважали свої дії абсолютно нормальними, але поліція, вочевидь, із цим не згодна. Тепер пара звинувачується як у тому, що кинула 10-річного хлопчика, так і в тому, що спричинила значну затримку рейсу.

