Жінка, яка називає себе живим вампіром, розповіла про незвичайну дієту (відео)

29-річна американка Гелен Швейцер, більш відома як Вампірша Геллі, знову привернула увагу соцмереж, розповівши про свою незвичну дієту і спосіб життя.

Дівчина з Огайо (США) називає себе "живим вампіром". Вона поділилася своєю історією в одному з відео в TikTok, де у неї вже понад 47 тисяч підписників.

Американка зізнається, що її захоплення почалося з простого косплею. Дівчина одягала ікла та готичний одяг заради розваги. Але з часом вона усвідомила, що це не просто гра, а частина її справжнього життя. Тепер дівчина практично завжди носить ікла, сорочки в готичному стилі і довгий плащ, чим викликає непідробний інтерес в оточуючих.

За її словами, міфи про вампірів, які п'ють кров, сплять у трунах і не виносять сонячного світла, залишаються лише вигадкою. Однак сама Геллі впевнена, що вона є "живим вампіром", адже в неї "немає власної енергії", і вона має поповнювати її з інших джерел.

Американка зазначила, що отримує енергію з навколишнього світу та людей. Вона наголошує, що це можливо лише за згодою іншої людини.

"Згода — це прекрасно. Тільки так можна отримати глибоке енергетичне підживлення", — каже дівчина.

Вона пояснює, що відчуває, коли її енергія закінчується. У таких випадках на допомогу приходять друзі, які погоджуються поділитися з нею надлишком своїх сил. Крім того, Геллі зазначає, що черпає натхнення та енергію з атмосфери масових заходів — концертів, фестивалів і навіть спортивних ігор.

Попри готичний образ, TikTok-зірка зізнається, що вона не п'є людську кров. Замість цього її "вампірський раціон" включає кров'яну ковбасу.

"Люди часто запитують мене, чи їм я людей або п'ю кров. Звісно, ні. Але кров'яну ковбасу я люблю і їм її досить часто", — сказала Геллі.

Інтерес до вампірської культури дівчина перетворила на спосіб заробітку. Її ролики регулярно збирають тисячі переглядів, а готичний стиль приносить популярність у мережі. У звичайному житті Геллі працює в книжковому магазині, займається спортом, читає і пише. Але, як вона зізнається, саме з настанням ночі її "вампірська сутність виходить на свободу".

