Жінка натрапила на загадковий предмет під час чищення зубів (фото)

Незвичайна знахідка з'явилася просто на зубній нитці під час вечірньої процедури. Жінка несподівано помітила крихітний білий шматочок із дірочкою, який нагадував мініатюрну цифру "8".

Своїми враженнями жінка під ніком u/SinnexCryllic поділилася на популярному форумі Reddit, і пост одразу ж набрав понад 29 тисяч лайків. Користувачі намагалися вгадати походження загадкового фрагмента, а хтось навіть жартував, що знахідка схожа на послання із серіалу "Твін Пікс".

Незвичайна знахідка, зроблена під час звичайної процедури гігієни, викликала бурхливе обговорення в мережі. Жінка, яка чистила зуби ниткою Oral B, несподівано помітила на ній крихітний білий шматочок з дірочкою, який нагадував мініатюрну цифру "8".

Авторка пояснила, що спочатку подумала на залишки їжі, але пізніше зрозуміла, що цифра явно не звідти. Після перевірки упаковки з'ясувалося: з неї стерлася частина напису "48,1 ярда", і маленька "8" випадково відклеїлася, потрапивши на нитку.

Жінка помітила на нитці мініатюрну цифру "8" Фото: Reddit

Користувачі форуму сприйняли історію з гумором. У коментарях розгорнулася ціла "битва каламбурів":

"Якщо ви знову чиститимете зуби зубною ниткою і знайдете 7, можливо, вам варто подумати про те, щоб розповісти своїй родині, як ви їх любите";

"Думаю скоро ви знайдете і 6, і 5";

"Просто, перестаньте користуватися зубною ниткою і живіть вічно".

Деякі самопроголошені інтернет-детективи навіть радили автору перевірити весь будинок, адже число могло виявитися знаком. Найцікавіше, що це несподівано допомогло: виявилося, що морозильна камера жінки працює несправно.

У підсумку незвичайна "вісімка" із зубної нитки стала черговим доказом того, як випадкові дрібниці можуть перетворитися на маленьку інтернет-сенсацію.

