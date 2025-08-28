Женщина наткнулась на загадочный предмет во время чистки зубов (фото)

Необычная находка появилась прямо на зубной нити во время вечерней процедуры. Женщина неожиданно заметила крошечный белый кусочек с дырочкой, который напоминал миниатюрную цифру "8".

Своими впечатлениями женщина под ником u/SinnexCryllic поделилась на популярном форуме Reddit, и пост сразу же набрал свыше 29 тысяч лайков. Пользователи пытались угадать происхождение загадочного фрагмента, а кто-то даже шутил, что находка выглядит как послание из сериала "Твин Пикс".

Автор объяснила, что сначала подумала на остатки еды, но позже поняла, что цифра явно не оттуда. После проверки упаковки выяснилось: с нее стерлась часть надписи "48,1 ярда", и маленькая "8" случайно отклеилась, попав на нить.

Женщина заметина на нитке миниатюрную цифру "8" Фото: Reddit

Пользователи форума восприняли историю с юмором. В комментариях развернулась целая "битва каламбуров":

"Если вы снова будете чистить зубы зубной нитью и найдете 7, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы рассказать своей семье, как вы их любите";

"Думаю скоро вы найдете и 6, и 5";

"Просто, перестаньте пользоваться зубной нитью и живите вечно".

Некоторые самопровозглашенные интернет-детективы даже советовали автору проверить весь дом, ведь число могло оказаться знаком. Самое забавное, что это неожиданно помогло: оказалось, что морозильная камера женщині работает неисправно.

В итоге необычная "восьмерка" из зубной нити стала очередным доказательством того, как случайные мелочи могут превратиться в маленькую интернет-сенсацию.

