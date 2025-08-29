Женщина, которая называет себя живым вампиром, рассказала о необычной диете (видео)

29-летняя американка Хелен Швейцер, более известная как Вампирша Хелли, снова привлекла внимание соцсетей, рассказав о своей необычной диете и образе жизни.

Девушка из Огайо (США) называет себя "живым вампиром". Она поделилась своей историей в одном из видео в TikTok, где у нее уже более 47 тысяч подписчиков.

Американка признается, что ее увлечение началось с простого косплея. Девушка надевала клыки и готическую одежду ради развлечения. Но со временем она осознала, что это не просто игра, а часть ее настоящей жизни. Теперь девушка практически всегда носит клыки, рубашки в готическом стиле и длинный плащ, чем вызывает неподдельный интерес у окружающих.

По ее словам, мифы о вампирах, которые пьют кровь, спят в гробах и не выносят солнечного света, остаются лишь вымыслом. Однако сама Хелли уверена, что она является "живым вампиром", ведь у нее "нет собственной энергии", и она должна восполнять ее из других источников.

Американка отметила, что получает энергию из окружающего мира и людей. Она подчеркивает, что это возможно только с согласия другого человека.

"Согласие — это прекрасно. Только так можно получить глубокую энергетическую подпитку", — говорит девушка.

Она объясняет, что чувствует, когда ее энергия на исходе. В таких случаях на помощь приходят друзья, которые соглашаются поделиться с ней избытком своих сил. Кроме того, Хелли отмечает, что черпает вдохновение и энергию из атмосферы массовых мероприятий — концертов, фестивалей и даже спортивных игр.

Несмотря на готический образ, TikTok-звезда признается, что она не пьет человеческую кровь. Вместо этого ее "вампирский рацион" включает кровяную колбасу.

"Люди часто спрашивают меня, ем ли я людей или пью кровь. Конечно, нет. Но кровяную колбасу я люблю и ем ее довольно часто", — сказала Хелли.

Интерес к вампирской культуре девушка превратила в способ заработка. Ее ролики регулярно собирают тысячи просмотров, а готический стиль приносит популярность в сети. В обычной жизни Хелли работает в книжном магазине, занимается спортом, читает и пишет. Но, как она признается, именно с наступлением ночи ее "вампирская сущность выходит на свободу".

