Дом посреди моря: девушка рассказала о плюсах и минусах жизни на парусной яхте (видео)

Художница из Флориды Сара Бартлетт сменила необычное жилье на еще более нестандартное. Девушка переехала жить на парусную яхту вместе с женихом и вдохновляется необитаемыми островами.

Американка создает почти половину своих работ во время плаваний по Карибскому морю. Об этом пишет People.

В 2021 году Сара Бартлетт из США решила, что традиционная работа с девяти до пяти не для нее. Закончив колледж, девушка вложила накопленные чаевые официантки в покупку старого школьного автобуса за 5000 долларов и полностью переоборудовала его в мобильный винтажный бутик и арт-магазин на солнечных батареях.

На протяжении нескольких лет Сара путешествовала по Флориде, продавая винтажную одежду и собственные картины, а также жила прямо в автобусе. Но в 2023 году вместе со своим женихом Джои, офицером яхты, она сменила необычное жилье на новое — пара перебралась жить на парусную яхту.

Сегодня их дом и мастерская находятся в море. Сара создает почти половину своих работ для бренда Stress Less Ocean Club во время плаваний по Карибскому морю. По ее словам, именно необитаемые острова, прозрачная вода и дельфины становятся главным источником вдохновения.

"До этих мест можно добраться только на лодке. Это волшебное ощущение — неделями не видеть людей и жить среди океана и дикой природы", — рассказывает художница.

Экологичный подход остается в центре ее творчества: Бартлетт работает с винтажными вещами, переработанными материалами и найденными предметами, превращая их в арт-объекты. Жизнь на лодке усилила ее осознанное отношение к потреблению. Например, пара отказалась от тостера и ограничила использование бытовой техники из-за ограниченной энергии солнечных батарей.

Несмотря на трудности, Сара уверена, что преимущества кочевого образа жизни перевешивают.

"Я скучаю по ванне и саду, но море компенсирует все это", — смеется она.

Популярность Бартлетт растет и в социальных сетях. Ее Instagram собрал более 80 000 подписчиков, а ролики в TikTok получили почти миллион лайков. Среди ее самых популярных видео — превращение винтажных галстуков в дизайнерское платье для сестры Кейт и подбор свадебных нарядов в секонд-хенде.

В ближайшие годы пара планирует продолжить морские путешествия и жизнь на яхте.

"Вероятно, следующие пять лет мы проведем в океане. А дальше — посмотрим", — говорит Сара.

